Olimpiadi Tokyo 2021, diretta tv e streaming di domani, 7 agosto: si comincia stasera con la maratona femminile. Speranze di medaglia nella madison e nel karate.

Penultimo giorno di gare alle Olimpiadi Tokyo 2021. Domani l’Italia proverà ad arricchire un medagliere già da record: sono 38 i metalli conquistati dalla nostra spedizione, due in più del nostro best score fatto registrare in passato. Gli ori, già in doppia cifra, potrebbero subire un ulteriore incremento con la madison maschile, che vedrà impegnati Elia Viviani (argento nell’omnium) e Simone Consonni (oro nell’inseguimento a squadre), oltre al karate, che vedrà scendere sul materassino Silvia Semeraro nel kumite (categoria oltre 61 kg). Nella notte ci sarà la classica gara delle Olimpiadi: la maratona, che in campo femminile vedrà impegnata Giovanna Epis.

Altri eventi importanti sono la 4X200 maschile, che vedrà impegnati i nostri Galvan, Scotti, Re e Benati a caccia di un’impresa come quella compiuta oggi dalla 4X100, e l’evento di ginnastica ritmica, che vedrà la nostra Milena Baldassarri impegnarsi alla caccia di un oro.

Il logo delle Olimpiadi di Tokyo 2021 (foto da: wikimedia.org)

Olimpiadi Tokyo 2021: gli eventi del 7 agosto

Ore 0:00 – ATLETICA Maratona femminile

Ore 0:30 – GOLF femminile (QUARTO GIRO)

Ore 2:30 – CANOA SPRINT femminile C2 500 metri (semifinali)

Ore 2:44 – CANOA SPRINT maschile C1 1000 metri (semifinali)

Ore 3:00 – GINNASTICA RITMICA All-Around qualificazioni a squadre

Ore 3:00 – TUFFI maschili 10 metri piattaforma (semifinali)

Ore 3:00 – BEACH VOLLEY maschile (FINALE BRONZO)

Ore 3:07 – CANOA SPRINT femminile K4 500 metri (semifinali)

Ore 3:14 – CANOA SPRINT maschile K4 500 metri (semifinali)

Ore 4:22 – CANOA SPRINT femminile C2 500 metri (FINALE)

Ore 4:30 – BEACH VOLLEY maschile (FINALE ORO)

Ore 4:30 – BASKET maschile (FINALE ORO)

Ore 4:39 – CANOA SPRINT maschile C1 1000 metri (FINALE ORO)

Ore 5:00 – CANOA SPRINT femminile K4 500 metri (FINALE ORO)

Ore 5:00 – BASEBALL (FINALE BRONZO)

Ore 5:19 – CANOA SPRINT maschile K4 500 metri (FINALE ORO)

Ore 6:30 – VOLLEY maschile (FINALE BRONZO)

Ore 6:40 – PALLANUOTO femminile (FINALE BRONZO)

Ore 7:00 – KARATE femminile Kumite +61kg (Preliminary Round, Gruppo A)

Ore 7:00 – BOXE maschile -52kg (FINALE ORO)

Ore 7:15 – BOXE maschile -75kg (FINALE ORO)

Ore 7:30 – PENTATHLON maschile (Nuoto, prima prova)

Ore 7:45 – BOXE femminile -51kg (FINALE ORO)

Ore 8:00 – TUFFI maschile 10 metri piattaforma(FINALE)

Ore 8:15 – BOXE femminile -69kg (FINALE ORO)

Ore 8:20 – GINNASTICA RITMICA All-Around individuale (FINALE)

Ore 8:30 – CICLISMO SU PISTA femminile Sprint (terzo turno)

Ore 8:45 – PENTATHLON maschile (Scherma, seconda prova)

Ore 8:48 – CICLISMO SU PISTA maschile Keirin (primo turno)

Ore 9:00 – BASKET femminile (FINALE BRONZO)

Ore 9:13 – CICLISMO SU PISTA femminile Sprint (terzo ripescaggio)

Ore 9:19 – CICLISMO SU PISTA maschile Keirin (ripescaggio)

Ore 9:30 – PALLANUOTO femminile (FINALE ORO)

Ore 9:39 – CICLISMO SU PISTA femminile Sprint (quarti di finale)

Ore 9:45 – KARATE maschile Kumite +75kg (Preliminary Round, Gruppo A)

Ore 9:55 – CICLISMO SU PISTA maschile Madison (FINALE)

Ore 9:59 – KARATE maschile Kumite +75kg (Preliminary Round, Gruppo B)

Ore 10:00 – PALLAMANO maschile (FINALE BRONZO)

Ore 10:15 – PENTATHLON maschile (Equitazione, terza prova)

Ore 11:45 – LOTTA LIBERA maschile -65kg (ripescaggi)

Ore 11:45 – LOTTA LIBERA maschile -97kg (ripescaggi)

Ore 11:45 – LOTTA LIBERA femminile -50kg (ripescaggi)

Ore 12:00 – EQUITAZIONE salto ostacoli a squadre (FINALE)

Ore 12:00 – BASEBALL (FINALE ORO)

Ore 12:10 – KARATE femminile Kumite -61kg (SEMIFINALI)

Ore 12:27 – KARATE maschile Kumite +75kg (SEMIFINALI)

Ore 12:30 – LOTTA LIBERA maschile -65kg (FINALE BRONZO)

Ore 12:30 – PENTATHLON maschile (Laser Run, QUARTA PROVA)

Ore 12:30 – NUOTO SINCRONIZZATO free routine (FINALE)

Ore 12:35 – ATLETICA femminile salto in alto (FINALE)

Ore 12:45 – KARATE femminile Kumite +61kg (FINALE ORO)

Ore 12:45 – ATLETICA femminile 10000 metri (FINALE)

Ore 12:55 – KARATE maschile Kumite +75kg (FINALE ORO)

Ore 12:55 – LOTTA LIBERA maschile +65kg (FINALE ORO)

Ore 13:00 – ATLETICA maschile lancio del giavellotto (FINALE)

Ore 13:00 – BASKET maschile (FINALE BRONZO )

Ore 13:05 – LOTTA LIBERA maschile -97kg (FINALE BRONZO)

Ore 13:30 – LOTTA LIBERA maschile -97kg (FINALE ORO)

Ore 13:30 – CALCIO maschile (FINALE ORO)

Ore 13:40 – ATLETICA maschile 1500 metri (FINALE)

Ore 13:55 – LOTTA LIBERA femminile -50kg (FINALE BRONZO)

Ore 14:00 – PALLAMANO maschile (FINALE ORO)

Ore 14:15 – VOLLEY maschile (FINALE ORO)

Ore 14:20 – LOTTA LIBERA femminile -50kg (FINALE ORO)

Ore 14:30 – ATLETICA femminile 4X400 metri (FINALE)

Ore 14:50 – ATLETICA maschile 4X400 metri (FINALE)

Olimpiadi Tokyo 2021, diretta tv e streaming

Le Olimpiadi Tokyo 2021 sono trasmesse in diretta, e in chiaro, su Rai 2. Lo streaming è offerto dalla piattaforma Discovery Plus, disponibile previo abbonamento.

Migliori Bookmakers AAMS