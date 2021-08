Olimpiadi Tokyo 2021, diretta tv e streaming di domani, 5 agosto

Olimpiadi Tokyo 2021, la diretta tv e streaming degli eventi di domani,5 agosto: esordio di Chamizo nella lotta.

L’Italia ha festeggiato la trentesima medaglia alle Olimpiadi Tokyo 2021: l’oro nell’inseguimento a squadre di ciclismo su pista, conquistato da Filippo Ganna, Simone Consonni, Jonathan Milan e Francesco Lamon. A questa gioia ha fatto da contraltare l’uscita di scena di tutte le rappresentative a squadre prima delle semifinali, dunque prima della zona utile per un’ipotetica medaglia.

Tempo di voltare pagina e pensare agli eventi che verrano. A cominciare già da domani, con Frank Chamizo che fa il suo esordio nel torneo di lotta libera. Il bronzo di Rio proverà a migliorare il proprio score personale e portare un’altra medaglia in dote al tricolore. In campo anche Alice Sotero ed Elena Micheli nel pentathlon, mentre soddisfazioni potrebbero arrivare dalla canoa velocità, con Marco Rizza a caccia della finale nei 200 metri. Sempre dal ciclismo su pista potrebbe infine arrivare un’altra medaglia, stavolta nell’omnium con Elia Viviani, già campione della specialità ai giochi di Rio.

Il logo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (foto da: wikimedia.org)

Olimpiadi Tokyo 2021, gli eventi di domani 4 agosto

Ore 0:30 – GOLF femminile (secondo giro)

Ore 2:00 – ATLETICA maschile Decathlon 110 metri ostacoli (sesta prova)

Ore 2:00 – SKATEBOARDING maschile Park (qualificazioni)

Ore 2:00 – BEACH VOLLEY femminile (prima semifinale)

Ore 2:10 – ATLETICA femminile salto in alto (qualificazioni)

Ore 2:30 – CANOA SPRINT maschile K1 200 metri (semifinali)

Ore 2:40 – ATLETICA femminile Heptathlon salto in lungo (quinta prova)

Ore 2:44 – CANOA SPRINT femminile C1 200 metri (semifinali)

Ore 2:50 – ATLETICA maschile Decathlon lancio del disco (settima prova)

Ore 2:58 – CANOA SPRINT femminile K1 500 metri (semifinali)

Ore 3:00 – TUFFI femminili 10 metri piattaforma (semifinali)

Ore 3:00 – KARATE femminile Kata (elimination round, gruppo A)

Ore 3:00 – ATLETICA femminile 4X100 metri (batterie)

Ore 3:00 – BEACH VOLLEY femminile (seconda semifinale)

Ore 3:12 – CANOA SPRINT maschile K2 1000 metri (semifinali)

Ore 3:20 – KARATE femminile Kata (elimination round, gruppo B)

Ore 3:30 – HOCKEY SU PRATO maschile (FINALE BRONZO)

Ore 3:40 – KARATE femminile Kata (second elimination round, gruppo A)

Ore 4:00 – KARATE femminile Kata (second elimination round, gruppo B)

Ore 4:00 – TENNISTAVOLO femminile a squadre (FINALE BRONZO)

Ore 4:00 – LOTTA LIBERA maschile -57kg (ripescaggi)

Ore 4:00 – LOTTA LIBERA femminile -57kg (ripescaggi)

Ore 4:00 – LOTTA LIBERA maschile -86kg (ripescaggi)

Ore 4:00 – ATLETICA maschile salto triplo (FINALE)

Ore 4:05 – ATLETICA maschile lancio del peso (FINALE)

Ore 4:25 – KARATE femminile Kata (ranking round, gruppo A)

Ore 4:27 – CANOA SPRINT maschile K1 200 metri (FINALE)

Ore 4:30 – ATLETICA maschile 4X100 metri (batterie)

Ore 4:30 – LOTTA LIBERA maschile -74kg (ottavi di finale)

Ore 4:30 – LOTTA LIBERA maschile -125kg (ottavi di finale)

Ore 4:30 – LOTTA LIBERA femminile -53kg (ottavi di finale)

Ore 4:37 – KARATE femminile Kata (ranking round, gruppo B)

Ore 4:43 – CANOA SPRINT femminile C1 200 metri (FINALE)

Ore 4:55 – ATLETICA maschile 110 metri ostacoli (FINALE)

Ore 5:08 – CANOA SPRINT K1 500 metri (FINALE)

Ore 5:20 – KARATE maschile Kumite -67kg (preliminary round, gruppo A)

Ore 5:30 – SKATEBOARDING maschile Park (FINALE)

Ore 5:30 – ATLETICA femminile Heptathlon lancio del giavellotto (sesta prova)

Ore 5:34 – KARATE maschile Kumite -67kg (preliminary round, gruppo B)

Ore 5:45 – ATLETICA maschile Decathlon salto con l’asta (ottava prova)

Ore 5:50 – LOTTA LIBERA maschile -74kg (quarti di finale)

Ore 5:50 – LOTTA LIBERA maschile -125kg (quarti di finale)

Ore 5:50 – LOTTA LIBERA femminile -53kg (quarti di finale)

Ore 6.00 – PENTATHLON femminile scherma (ranking round)

Ore 6:00 – VOLLEY maschile (prima semifinale)

Ore 6:15 – BASKET maschile (prima semifinale)

Ore 7:00 – BOXE femminile -60kg (SEMIFINALI)

Ore 7:30 – BOXE maschile -52kg (SEMIFINALI)

Ore 8:00 – TUFFI femminili 10 metri piattaforma (FINALE)

Ore 8:03 – BOXE maschile -75kg (SEMIFINALI)

Ore 8:30 – CICLISMO SU PISTA maschile omnium (Scratch, prima prova)

Ore 8:30 – PALLANUOTO femminile (prima semifinale)

Ore 8:35 – BOXE maschile -57kg (FINALE ORO)

Ore 8:48 – CICLISMO SU PISTA maschile Sprint (terzo turno)

Ore 9:06 – CICLISMO SU PISTA femminile Keirin (quarti di finale)

Ore 9:21 – CICLISMO SU PISTA maschile Sprint (ripescaggi)

Ore 9:27 – CICLISMO SU PISTA maschile Omnium (Tempo Race, seconda prova)

Ore 9:30 – ATLETICA maschile 20km marcia

Ore 9:30 – PENTATHLON maschile scherma (ranking round)

Ore 9:45 – CICLISMO SU PISTA maschile Sprint (quarti di finale)

Ore 9:57 – CICLISMO SU PISTA femminile Keirin (semifinali)

Ore 10:00 – CALCIO femminile (FINALE BRONZO)

Ore 10:00 – KARATE femminile Kumite -55kg (Preliminary round, Gruppo A)Ore 10:00 – PALLAMANO femminile (prima semifinale)

Ore 10:07 – CICLISMO SU PISTA maschile Omnium (Elimination race, terza prova)

Ore 10:14 – KARATE femminile Kumite -55kg (Preliminary round, Gruppo B)

Ore 10:30 – ARRAMPICATA maschile combinata (finale, speed)

Ore 10:42 – CICLISMO SU PISTA femminile Keirin (FINALE)

Ore 10:55 – CICLISMO SU PISTA maschile Omnium (Gara a punti, QUARTA PROVA)

Ore 11:15 – LOTTA LIBERA maschile -74kg (semifinali)Ore 11:30 – ARRAMPICATA maschile combinata (finale, Bouldering)

Ore 11:35 – LOTTA LIBERA maschile -125kg (semifinali)

Ore 11:55 – LOTTA LIBERA femminile -53kg (semifinali)

Ore 12:00 – BASEBALL maschile (seconda semifinale)

Ore 12:00 – HOCKEY SU PRATO maschile (FINALE ORO)

Ore 12:20 – ATLETICA femminile salto con l’asta (FINALE)

Ore 12:25 – ATLETICA femminile staffetta 4X400 metri (batterie)

Ore 12:30 – KARATE femminile Kata (FINALE BRONZO)

Ore 12:30 – LOTTA LIBERA maschile -57kg (FINALE BRONZO)

Ore 12:30 – TENNISTAVOLO femminile a squadre (FINALE ORO)

Ore 12:50 – KARATE femminile Kata (FINALE ORO)

Ore 12:50 – PALLANUOTO femminile (seconda semifinale)

Ore 12:55 – LOTTA LIBERA maschile -57kg (FINALE ORO)

Ore 13:00 – ATLETICA maschile 1500 metri (semifinali)

Ore 13:00 – BASKET maschile (seconda semifinale)

Ore 13:05 – KARATE maschile Kumite -67kg (FINALE BRONZO)

Ore 13:05 – LOTTA LIBERA maschile -86kg (FINALE BRONZO)

Ore 13:22 – KARATE femminile Kumite -55kg (FINALE BRONZO)

Ore 13:30 – LOTTA LIBERA maschile -86kg (FINALE ORO)

Ore 13:40 – KARATE maschile Kumite-67kg (FINALE ORO)

Ore 13:50 – KARATE femminile Kumite -55kg (FINALE ORO)

Ore 13:55 – LOTTA LIBERA femminile -57kg (FINALE BRONZO)

Ore 14:00 – ATLETICA maschile 400 metri (FINALE)

Ore 14:00 – PALLAMANO femminile (seconda semifinale)

Ore 14:00 – BEACH VOLLEY maschile (prima semifinale)

Ore 14:00 – VOLLEY maschile (seconda semifinale)

Ore 14:10 – ARRAMPICATA maschile combinata (FINALE, LEAD)

Ore 14:20 – LOTTA LIBERA femminile -57kg (FINALE ORO)

Ore 14:20 – ATLETICA femminile Heptathlon 800 metri (SETTIMA PROVA)

Ore 14:40 – ATLETICA maschile Decathlon 1500 metri (DECIMA PROVA)

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY maschile (seconda semifinale)

Olimpiadi Tokyo 2021, la diretta tv e streaming degli eventi

La diretta tv delle Olimpiadi Tokyo 2021 verrà offerta da Rai 2, con una copertura televisiva che andrà dall’1:00 alle 16:00. La diretta streaming di ogni evento è offerta integralmente da Discovery Plus, piattaforma cui si accede previo sottoscrizione di un abbonamento.

