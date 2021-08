Olimpiadi Tokyo 2021, diretta tv e streaming di domani, 1 agosto

Olimpiadi Tokyo 2021, la diretta tv e streaming della giornata di domani, 1 agosto: piatto forte Paltrinieri. Prime finali di atletica e ultime medaglie nel tennis.

Le Olimpiadi Tokyo 2021 hanno regalato altre quattro medaglie all’Italia: al bronzo notturno della Quadarella, negli 800 stile libero, ha fatto seguito l’argento di Mauro Nespoli nel tiro con l’arco, e i bronzi di Antonio Pizzolato (sollevamento pesi) e sciabola a squadre femminile.

Domani sarà un’altra giornata di grandi finali, a cominciare dal nuoto, dove Greg Paltrinieri competerà nei 1500 stile e Lorenzo Zazzeri nella 50 metri. Ci saranno inoltre le prime finali dell’atletica leggera (dopo quella 10.000 vinta da Barega): il salto in alto maschile vedrà impegnato Gianmarco Tamberi, quinto in semifinale. Il salto triplo donne non vedrà atlete azzurre impiegate, ma sarà teatro della sfida tra la venezuelana Rojas e altre specialiste come Caterine Ibarguen, campionessa olimpica in carica, e la campionessa europea Peleteiro.

Il logo delle Olimpiadi di Tokyo 2021 (foto da: wikimedia.org)

Ci saranno le ultime finali del tennis (singolo maschile, doppio misto e femminile). Per quanto ci riguarda, la squadra di fioretto maschile si presenterà in pedana per provare a portarci in dote l’unico oro della spedizione di scherma.

Olimpiadi Tokyo 2021, gli eventi di domani 1 agosto

Ore 0:30 – GOLF maschile (ULTIMO GIRO)

Ore 0:45 – EQUITAZIONE individuale e a squadre (cross country)

Ore 1:30 – TIRO A SEGNO maschile25 metri pistola (qualificazione)

Ore 2:00 – SCHERMA fioretto a squadre maschile (ottavi di finale)

Ore 2:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ottavi di finale)

Ore 2:00 – PALLAMANO maschile (gironi)

Ore 2:00 – VOLLEY maschile Polonia-Canada

Ore 2:10 – ATLETICA femminile lancio del martello (qualificazioni, gruppo A)

Ore 2:30 – HOCKEY SU PRATO maschile (primo quarto di finale)

Ore 2:40 – ATLETICA femminile 3000 metri siepi (batterie)

Ore 2:50 – ATLETICA femminile salto in lungo (qualificazioni)

Ore 3:00 –BASKET maschile Canada-Spagna (gironi)

Ore 3:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ottavi di finale)

Ore 3:00 – TENNISTAVOLO maschile a squadre (ottavi di finale)

Ore 3:00 – TENNISTAVOLO femminile a squadre (ottavi di finale)

Ore 3:10 – CICLISMO BMX femminile Freestyle (FINALE)

Ore 3:30 – NUOTO maschile 50 metri stile libero (FINALE)

Ore 3:35 – ATLETICA femminile lancio del peso (FINALE)

Ore 3:37 – NUOTO femminile 50 metri stile libero (FINALE)

Ore 3:40 – ATLETICA femminile lancio del martello (qualificazioni, gruppo B)

Ore 3:44 – NUOTO maschile 1500 metri stile libero (FINALE)

Ore 3:45 – ATLETICA maschile 400 metri maschili (batterie)

Ore 3:45 – SCHERMA fioretto a squadre maschile (quarti di finale)

Ore 4:00 – BOXE maschile -51kg (quarti di finale)

Ore 4:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile -60kg (ottavi di finale)

Ore 4:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile -130kg (ottavi di finale)

Ore 4:00 – LOTTA LIBERA femminile -76kg (ottavi di finale)

Ore 4:00 – PALLAMANO maschile (gironi)

Ore 4:05 – VOLLEY maschile Brasile-Francia

Ore 4:15 – NUOTO femminile 4X100 metri mista (FINALE)

Ore 4:20 – CICLISMO BMX maschile freestyle (FINALE)

Ore 4:30 – BOXE maschile -57kg (quarti di finale)

Ore 4:30 – HOCKEY SU PRATO MASCHILE (secondo quarto di finale)

Ore 4:36 – NUOTO maschile 4X100 metri mista (FINALE)

Ore 5:00 – BASEBALL maschile (winners bracket, round 1)

Ore 5:00 – VELA Mixed Nacra 17 Foiling (regate)

Ore 5:00 – VELA femminile 470 (regate)Ore 5:00 – HOCKEY SU PRATO maschile (secondo quarto di finale)Ore 5:00 – TENNIS singolo maschile (FINALE ORO)

Ore 5:00 – TENNIS doppio misto (FINALE ORO)

Ore 5:00 – TENNIS doppio femminile (FINALE ORO)

Ore 5:03 – BOXE maschile -59kg (SEMIFINALI)

Ore 5:10 – VELA maschile 470 (regate)

Ore 5:18 – BOXE maschile -75kg (quarti di finale)

Ore 5:20 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -60kg (quarti di finale)

Ore 5:20 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -130kg (quarti di finale)

Ore 5:20 – LOTTA LIBERA femminile -76kg (quarti di finale)

Ore 5:51 – BOXE maschile -81kg (SEMIFINALI)

Ore 6:00 – BADMINTON singolo maschile (prima semifinale)

Ore 6:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ottavi di finale)

Ore 6:06 – BOXE maschile +91kg (quarti di finale)

Ore 6:40 – SCHERMA fioretto a squadre maschile (semifinali)

Ore 6:40 – BASKET maschile Argentina-Giappone

Ore 6:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -76kg (gruppo B)

Ore 7:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ottavi di finale)

Ore 7:00 – PALLANUOTO femminile Ungheria-Cina

Ore 7:15 – PALLAMANO maschile (gironi)

Ore 7:20 – VOLLEY maschile Russia-Tunisia

Ore 7:30 – TENNISTAVOLO maschile singolo a squadre (ottavi di finale)

Ore 7:30 – TENNISTAVOLO femminile singolo a squadre (ottavi di finale)

Ore 7:30 – VELA maschile Laser (MEDAL RACE)

Ore 8:00 – TUFFI femminiletre metri trampolino(FINALE)

Ore 8:30 – VELA femminile Laser Radial (MEDAL RACE)

Ore 8:30 – PALLANUOTO femminile Olanda-Canada

Ore 9:15 – PALLAMANO maschile (gironi)

Ore 9:25 – VOLLEY maschile Italia-Ecuador

Ore 10:00 – BOXE MASCHILE E FEMMINILE (quarti di finale e semifinali)

Ore 10:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ottavi di finale)

Ore 10:00 – GINNASTICA ARTISTICA maschile corpo libero (FINALE)

Ore 10:20 – BASKET maschile Spagna-Slovenia (gironi)

Ore 10:45 – GINNASTICA ARTISTICA femminile volteggio (FINALE)

Ore 11:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ottavi di finale)

Ore 11:03 – BOXE maschile -69kg (SEMIFINALI)

Ore 11:15 – LOTTA GRECO ROMANA maschile -60kg (semifinali)

Ore 11:20 – PALLANUOTO femminile Russia-Giappone

Ore 11:30 – HOCKEY SU PRATO maschile (terzo quarto di finale)

Ore 11:30 – SCHERMA fioretto maschile a squadre (FINALE BRONZO)

Ore 11:30 – GINNASTICA ARTISTICA maschile cavallo con maniglie (FINALE)

Ore 11:35 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -130kg (semifinali)

Ore 11:51 – BOXE maschile -81kg (SEMIFINALI)

Ore 11:55 – LOTTA LIBERA femminile -76kg (semifinali)

Ore 12:00 – BASEBALL maschile (winners bracket, round 1)

Ore 12:10 – ATLETICA maschile salto in alto (FINALE)

Ore 12:15 – ATLETICA maschile 100 metri (semifinali)

Ore 12:15 – GINNASTICA ARTISTICA femminile parallele (FINALE)

Ore 12:30 – PALLAMANO maschile (gironi)

Ore 12:30 – TENNISTAVOLO maschile a squadre (ottavi di finale)

Ore 12:30 – TENNISTAVOLO femminile a squadre (ottavi di finale)

Ore 12:40 – VOLLEY maschile Giappone-Iran

Ore 12:45 – ATLETICA femminile 100 metri ostacoli (semifinali)

Ore 12:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -76kg (GRUPPO A)

Ore 12:50 – SCHERMA fioretto maschile a squadre (FINALE ORO)

Ore 12:50 – PALLANUOTO femminile Australia-Sudafrica

Ore 13:20 – ATLETICA femminile salto triplo (FINALE)

Ore 13:25 – ATLETICA maschile 800 metri (semifinali)

Ore 13:30 – BADMINTON singolo femminile (FINALE BRONZO E FINALE ORO)

Ore 14:00 – HOCKEY SU PRATO maschile (ultimo quarto di finale)

Ore 14:00 –BASKET femminile Corea del Sud-Serbia (gironi)

Ore 14:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ottavi di finale)

Ore 14:05 – ATLETICA maschile 400 metri ostacoli (semifinali)

Ore 14:30 – PALLAMANO maschile (gironi)

Ore 14:45 – VOLLEY maschile Usa-Argentina

Ore 14:50 – ATLETICA maschile 100 metri (FINALE)

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ottavi di finale)

Olimpiadi Tokyo 2021, diretta tv e streaming degli eventi di domani 1 agosto

La diretta delle Olimpiadi Tokyo 2021 viene offerta, in chiaro, da Rai 2 con una copertura che va dall’1:00 alle 16:00. La diretta integrale di ogni evento viene offerta, in streaming, da Discovery Plus.

