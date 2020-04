Olimpiadi Tokyo 2020 nel 2021: FIFA autorizza ammissione Under 24

Come noto, una delle tante conseguenze, sul piano sportivo, dell’Emergenza Coronavirus che il Mondo sta affrontando, è stata la clamorosa decisione del rinvio dell’Olimpiade di Tokyo 2020 al 2021.

Decisione che ovviamente va a spostare una certa serie di equilibri, e anche il calcio ne viene condizionato.

Infatti, il CIO ammette al torneo solamente le selezioni Nazionali Under-23, con in più 3 fuori quota.

Nello specifico, quindi, possono prender parte al torneo solo giocatori che compiono 23 anni nell’anno solare in cui si svolge l’evento.

Prima del rinvio, quindi, erano ammessi i giocatori nati dal 1997 in poi.

Ma ovviamente, a seguito del rinvio, c’era il rischio che la quota si abbassasse, che si partisse ad ammettere, cioè, solo i giocatori nati dal 98 in poi.

Fatto naturalmente da considerare ingiusto nei confronti di tutti i nati nel 1997 che hanno dato il loro contributo alla qualificazione al torneo delle rispettive nazionali, e che verrebbero di conseguenza esclusi per superamento dei limiti di età.

Motivo per cui la FIFA ha deciso di scendere in campo, e di autorizzare l’ammissione all’Olimpiade delle Nazionali Under 24.

All’atto pratico, ciò comporta, per l’appunto, allargare di un anno il limite di età ammissibile, re-inserendo perciò i nati dal 1997 in poi.

Una decisione importante e giusta nei confronti di giocatori che, appunto, han dato il loro contributo alle qualificazioni delle loro nazionali.

Decisione che avvantaggia alcune nazionali, che potranno schierare formazioni di prim’ordine,

Un esempio fra tutti, l’Argentina Under 24, di Fernando Batista, che potrà beneficiare dell’apporto di un certo Lautaro Martinez…

