Olimpiadi Parigi 2024: Silvana Stanco prima atleta azzurra qualificata

Olimpiadi Parigi 2024, dal tiro a volo la prima card italiana: Silvana Stanco, quinta a Tokyo 2020, vince i campionati europei a Larnaca (Cipro) e, insieme alla britannica Lucy Hall (appena diciottenne) strappa un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Bronzo per la campionessa di Rio 2016 Jessica Rossi.

La spedizione azzurra ha il suo primo alfiere in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024: si tratta di Silvana Stanco, 29 anni, atleta specialista nella fossa olimpica, che si è aggiudicata oggi i campionati Europei a Larnaca (Cipro).

L’atleta delle Fiamme Oro ha cominciato la propria cavalcata sin dalle qualificazioni, dove è risultata la migliore colpendo 119 dei 125 bersagli previsti. Giunta in semifinale, ha dovuto affrontare subito un’avversaria di spessore come la campionessa europea uscente, l’iberica Fatima Galvez.

Silvana Stanco festeggia la vittoria degli Europei: dall’account Twitter ItaliaTeam

Stanco ha dimostrato un altro livello di precisione rispetto alle avversarie, con un 10/10 dopo le prime due serie, e la sola Galvez capace di tenersi a contatto (8/10).

Una gara intensa, senza un attimo di tregua, mette a dura prova la concentrazione delle atlete: i 25 piattelli della semifinale vengono fatti uscire uno dopo l’altro, ma Stanco fa un’altra gara e si ritrova prima, alla fine della serie, con un ottimo 24/25 (errori sul diciottesimo bersaglio). Galvez (20/25) è la seconda finalista.

A raggiungerle, rimontando la spagnola Moline Magrina (17/20) sono la nostra Jessica Rossi (20/25) brava a riscattare un inizio difficile, con le prime due serie contraddistinte da tre errori, e la britannica Hall (19/25), che comunque non riuscirà a tenere il ritmo della Stanco.

La diciottenne britannica, nonostante in finale ottenga un ottimo 31/35, deve arrendersi ai 32 bersagli centrati dall’atleta nativa di Zurigo, che si aggiudica il titolo continentale ed è la prima italiana a qualificarsi per Parigi.

Per Hall, campionessa europea juniores, il secondo posto vale comunque il pass olimpico. Italia che festeggia anche il bronzo di Jessica Rossi (20/25 i piattelli colpiti in finale), per la quale l’appuntamento con la qualificazione olimpica è rimandato ai Mondiali di Osijek (Croazia) in programma dal 22 settembre all’11 ottobre.