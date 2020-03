Olimpiadi 2020, CIO ufficializza le nuove date: dal 23 luglio all’8 agosto 2021

Il CIO, in una nota, ha ufficializzato le date dell’edizione slittata all’estate 2021 a causa della pandemia da COVID-19

Si completa il quadro riguardante le Olimpiadi di Tokyo 2020, rinviate al prossimo anno a causa della pandemia da COVID-19 che sta attanagliando il mondo. Nella giornata di oggi, infatti, il CIO ha ufficializzato le date nelle quali si terrà la rassegna a cinque cerchi, vale a dire dal 23 luglio all’8 agosto 2021.

Si tratta dunque dello stesso periodo previsto se le Olimpiadi si fossero svolte quest’anno; discorso identico per le Paralimpiadi, che si svolgeranno dal 24 agosto al 5 settembre 2021. La decisione, secondo la nota diffusa dal CIO, è arrivata con l’accordo del Presidente Thomas Bach, del Presidente del Comitato Organizzatore, Yoshirō Mori, del Primo Ministro giapponese Shinzo Abe, del Governatore di Tokyo, Yuriko Koike, e del Ministro delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, Seiko Hashimoto.

Il nuovo calendario, adottato con il pieno supporto di tutte le federazioni sportive estive internazionali e di tutti i comitati olimpici nazionali, basa la sua ratio su tre principi, stabiliti nella riunione dei Comitato Esecutivo del CIO dello scorso 17 marzo: 1) Proteggere la salute degli atleti e di tutti i soggetti coinvolti, supportando le misure di contenimento del virus COVID-19; 2) Tutelare gli interessi degli atleti e dello sport olimpico ; 3) Il calendario sportivo internazionale globale.

“Voglio ringraziare le Federazioni Internazionali per il loro supporto unanime e le Associazioni Continentali dei Comitati Olimpici Nazionali per la grande collaborazione nel processo di consultazione degli ultimi giorni” – ha commentato Thomas Bach, Presidente CIO – “Vorrei anche ringraziare la Commissione degli atleti del CIO, con la quale siamo stati in costante contatto“.

Prosegue Bach: “Con questo annuncio, sono fiducioso che, collaborando con il Comitato Organizzatore di Tokyo 2020, con il governo metropolitano di Tokyo, con il governo giapponese e con tutte le parti interessate, possiamo affrontare questa sfida senza precedenti. L’umanità si trova attualmente a percorrere un tunnel buio. Questi Giochi Olimpici possono rappresentare una luce alla fine di questo tunnel“.

