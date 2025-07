Occhiali da Ciclismo: I Modelli più Leggeri e Aerodinamici

Questi occhiali polarizzati sono fondamentali se si decide di cimentarsi nella suddetta attività sportiva e non devono essere scelti solo perchè piacevoli esteticamente. La pedalata non può essere “disturbata” da una luce troppo accecante, per questo motivo è importante acquistare occhiali che siano in grado di proteggere gli occhi dai raggi UV del sole.

Migliori occhiali ciclismo 2022

Gli occhiali da ciclismo hanno anche una funzione molto importante: proteggere gli occhi anche da pioggia, quando si va controvento e da corpi estranei (polvere, insetti, polline). Diversamente dai comuni occhiali da sole, quelli da ciclismo hanno una forma avvolgente e aerodinamica e cercano di coprire tutto il campo visivo in modo tale che la montatura dell’occhiale non interferisca.

Di occhiali da ciclismo ne esistono naturalmente molte tipologie, molto spesso hanno delle lenti intercambiabili in modo da adattarsi alle diverse condizioni di luce che si ha. Alcuni occhiali hanno lenti fotocromatiche, che hanno la funzione di schiarirsi o scurirsi a seconda dell’intensità del sole che si ha nel momento in cui si indossano. Inoltre devono essere soprattutto molto resistenti agli urti, devono essere perfettamente aderenti al viso senza esercitare pressione o pungere il viso del ciclista, e proteggere senza oscurare la visuale di chi li indossa.

Molti, o la stragrande maggioranza degli occhiali da sole per ciclismo sono unisex, infatti solo pochi produttori offrono modelli specifici per uomo o per donna, e sono a taglia unica. Nel mercato ci sono molti occhiali da sole per ciclismo. In questo articolo vi vogliamo elencare alcuni modelli tra i migliori occhiali da sole per il ciclismo che il mercato può attualmente offrire e che si possono trovare anche su Amazon.

Migliori occhiali ciclismo professionisti

Bolle B-Rock

Gli occhiali Bolle offrono un ottimo comfort senza rinunciare alla protezione. La missione è rimasta sempre la stessa: offrire un prodotto performante adatto a qualsiasi esigenza sportiva.

Il trattamento idro/oleofobico sulla superficie esterna degli occhiali impedisce allo sporco e alle gocce d’acqua di depositarsi sulla superficie delle lenti. Il trattamento anti-appannamento elimina il riverbero e l’abbagliamento proveniente da tutte le direzioni. Il trattamento viene applicato all’interno delle lenti polarizzate Bolle. Questi occhiali da ciclismo sono ottimali per essere utilizzati per la mountain bike.

Migliori occhiali ciclismo polarizzati

Oakley Radar EV Path

Gli occhiali Oakley Radar EV Path sono tra i migliori occhiali da ciclismo sul mercato in circolazione. Gli occhiali sono disponibili con tantissime montature e lenti colorate, con la possibilità dunque di abbinarli al proprio abbigliamento.

Migliori occhiali da ciclismo / sole

Rudy Project Cutline

Gli occhiali da ciclismo Rudy Project Cutline, alla leggerezza più la stabilità perfetta sul viso grazie al sistema Total Comfort, studiato per integrarsi perfettamente al casco, nasello e terminali astine sono regolabili e grazie al sistema Safety Project si ha la massima protezione contro le cadute e urti.

Gli occhiali RUDY PROJECT Tralyx S presentano una forma moderna, studiata per favorire la comodità e l’aerodinamica. Questa versione Slim ha delle dimensioni ridotte per visi piuttosto sottili. La montatura in Grilamid è leggera, solida e flessibile. Le numerose aperture ventilate fanno circolare bene l’aria per garantire la massima comodità. Il nasello e i terminali delle astine regolabili permettono di adattare meglio la montatura alla forma del viso. Facilmente intercambiabili grazie al sistema Quick Change, le lenti fotocromatiche ImpactX Photochromic 2 in poliuretano sono leggere, flessibili e infrangibili. Si adattano alle condizioni di luminosità per garantire una visione netta in qualsiasi circostanza.

RUDY PROJECT Occhiali performanti cutline Gli occhiali da sole per strada, ghiaia, MTB e corsa combinano ampie lenti avvolgenti senza montatura con le rinomate tecnologie Rudy Project Eyewear. Disponibili con prescrizione medica.

Oakley Jawbreaker

Gli occhiali Oakley Jawbreaker sono molto sportivi, e riescono a soddisfare le esigenze di atleti al livello mondiale. Le lenti come altri occhiali da ciclismo, si possono cambiare molto facilmente per ottimizzare la visione in qualsiasi ambiente.