Oakley Meta HSTN: gli occhiali AI sportivi di nuova generazione

Gli Oakley Meta HSTN rappresentano una nuova categoria di occhiali intelligenti progettati per unire lo stile iconico di Oakley con le più avanzate funzionalità di intelligenza artificiale. Il design è chiaramente ispirato al mondo sportivo, con linee aggressive e materiali resistenti, pensati per garantire comfort e stabilità anche durante attività intense. Le lenti Oakley Prizm, disponibili in diverse varianti tra cui polarizzate e fotocromatiche, migliorano la percezione dei colori e il contrasto, rendendo l’esperienza visiva più nitida in qualsiasi condizione di luce. L’obiettivo di questo modello è offrire non solo un accessorio di stile, ma un vero strumento di supporto per sportivi e creativi che vogliono catturare e condividere momenti senza l’uso delle mani.

Caratteristiche tecniche e prestazioni

Gli Oakley Meta HSTN sono dotati di una fotocamera da 12 megapixel capace di scattare immagini ad alta definizione e registrare video in formato 3K a 30 fotogrammi al secondo. Il sistema di stabilizzazione integrato garantisce riprese fluide anche in movimento, mentre un indicatore luminoso segnala quando è in corso una registrazione, a tutela della privacy di chi si trova intorno. L’audio è affidato ad altoparlanti open-ear integrati e a un array di cinque microfoni che permettono di catturare il suono in modo chiaro, anche in ambienti rumorosi. La resistenza agli spruzzi certificata IPX4 li rende adatti a un uso all’aperto e in condizioni meteo non ottimali, caratteristica importante per chi pratica sport outdoor.

Connettività, memoria e compatibilità

Questi occhiali intelligenti supportano le tecnologie Wi-Fi 6e e Bluetooth 5.3, assicurando una connessione veloce e stabile sia per il trasferimento dei dati che per l’uso in tempo reale di funzioni AI. La memoria interna da 32 GB consente di archiviare centinaia di foto e numerosi video senza la necessità immediata di scaricarli. Sono compatibili con smartphone dotati di sistemi operativi a partire da Android 10 e iOS 14.4, e la gestione delle impostazioni, dei file multimediali e delle funzioni intelligenti avviene tramite l’app dedicata, che permette anche di interagire con l’assistente vocale integrato.

Funzioni AI e comandi vocali

Gli Oakley Meta HSTN integrano l’assistente vocale Meta AI, attivabile tramite la frase “Hey Meta” o con il touchpad presente sulle aste. Grazie a questa funzione, è possibile scattare foto, avviare registrazioni video, effettuare chiamate, ricevere informazioni in tempo reale, tradurre testi e frasi, e persino ricevere descrizioni di ciò che si sta osservando. Questa capacità di interazione vocale senza mani è particolarmente utile per ciclisti, escursionisti, corridori e in generale per chi svolge attività in cui l’uso dello smartphone non è pratico o sicuro.

Autonomia e custodia di ricarica

La batteria interna garantisce fino a 8 ore di utilizzo continuo e circa 19 ore in standby. La custodia di ricarica inclusa fornisce fino a 48 ore aggiuntive di autonomia e si ricarica completamente in circa tre ore e mezza. Questa combinazione consente di utilizzare gli occhiali per diversi giorni senza dover ricorrere a una presa di corrente, un aspetto fondamentale per viaggi e lunghe sessioni di allenamento.

Versioni, disponibilità e prezzo

Gli Oakley Meta HSTN sono proposti in diverse varianti di colore e tipologia di lente, incluse opzioni da vista. Esiste anche una Limited Edition con dettagli dorati e lenti Prizm 24K Polarized, pensata per chi vuole un prodotto esclusivo. Il prezzo di lancio parte da 399 dollari per le versioni standard, mentre l’edizione limitata è proposta a 499 dollari. Sono disponibili in vari mercati internazionali, compresa l’Italia, sia nei punti vendita fisici che online.

Tabella riassuntiva delle specifiche