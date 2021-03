Nuovo Stadio AS Roma, stanziati 300-400 milioni per il nuovo stadio: venerdì summit con la Sindaca

Per la costruzione del nuovo Stadio della AS Roma sono pronti ad essere stanziati 300-400 milioni di euro e venerdì ci sarà il summit con la Sindaca Raggi.

Sempre caldo il tema degli stadi tra le società di Serie A con la Roma che dopo aver visto bocciato il progetto per la costruzione a Tor di Valle cerca nuove aree per la costruzione.

La Roma, dopo aver scartato l’idea Tor di Valle, è alla ricerca di una nuova area, tra le papabili ci sono il quartiere Ostiense o Togliatti.

In base alle indiscrezioni del Messaggero di ieri, la società giallorossa, incontrerà la sindaca Virginia Raggi nella giornata di venerdì per discutere il nuovo progetto.

L’obiettivo della dirigenza sarebbe quello di individuare la nuova area dove potrebbe essere costruito il nuovo stadio in tempi brevi e a prezzi contenuti.

Dopo di che si spera che entro fine anno il nuovo progetto potrà ottenere i permessi utili all’inizio dei lavori entro due anni.

I rappresentanti della società AS Roma in collaborazione con il Comune cercheranno di individuarne una nuova area che non abbia bisogno di varianti urbanistiche dove sarà necessario realizzare oltre allo stadio solo l’urbanistica accessoria, con i trasporti funzionali all’impianto già attivi.

Nel caso in cui tutto andasse in porto, la gara inaugurale del nuovo stadio si giocherebbe nella stagione 2025-2026, il budget stimato per la realizzazione di questa importante opera edilizia è tra i 300 e i 400 milioni.

Sarà uno stadio all’avanguardia, con una capienza di 52.000 spettatori e la cui architettura, sarà un omaggio alla ricca storia di Roma, o almeno, queste sono le intenzioni della nuova proprietà texana, che ha messo in cima alla lista delle priorità la creazione di un nuovo polo sportivo, per incrementare la visibilità e la situazione economica di un club, la Roma, che vuole ripartire con entusiasmo, nonostante il profondo periodo di crisi, proprio dall’entusiasmante progetto del nuovo stadio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS