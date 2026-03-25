Nuovo San Siro: Milano avvia il primo via libera per lo stadio del futuro

Nuovo San Siro - Stadiosport.it

Un passaggio decisivo è stato compiuto per la realizzazione del nuovo stadio di Milano. Il Comune ha ufficialmente avviato l’iter autorizzativo, dando il via alla valutazione ambientale, uno dei primi controlli fondamentali richiesti per progetti di questa portata. Si tratta di una fase preliminare, ma indispensabile, che segna l’inizio concreto del percorso verso la costruzione del nuovo impianto destinato a sostituire l’attuale San Siro.

Con l’avvio della procedura ambientale, il progetto entra in una fase istituzionale strutturata. Questo passaggio serve a verificare l’impatto dell’opera sul territorio, analizzando aspetti come sostenibilità, viabilità e integrazione urbana. Senza questo via libera, non sarebbe possibile procedere con le fasi successive.

Il processo autorizzativo coinvolge diversi enti, tra cui il Comune di Milano e le autorità regionali. Ogni fase richiede verifiche tecniche e amministrative, con l’obiettivo di garantire che il progetto rispetti tutti i requisiti previsti. La tempistica dipenderà proprio dall’esito di queste valutazioni.

Questo passaggio rappresenta una tappa chiave, perché segna il passaggio da progetto teorico a intervento concreto. L’avvio ufficiale dell’iter indica che il progetto è entrato in una fase operativa.

I primi lavori previsti: tunnel, nuovo stadio e demolizione parziale

Il piano iniziale prevede tre interventi principali. Il primo riguarda lo spostamento di un tunnel stradale situato nelle vicinanze dell’area interessata. Si tratta di un’operazione necessaria per liberare spazio e rendere possibile la costruzione della nuova struttura.

Il secondo elemento è la realizzazione del nuovo stadio, che diventerà il fulcro dell’intero progetto. L’impianto sarà progettato secondo standard moderni, con attenzione a sostenibilità, accessibilità e multifunzionalità.

Il terzo intervento riguarda la demolizione parziale dell’attuale stadio San Siro, conosciuto anche come Stadio Meazza. Questa fase sarà graduale e coordinata con la costruzione del nuovo impianto, per garantire continuità nelle attività sportive.

Tutti questi passaggi dovranno essere approvati dalle autorità competenti prima dell’avvio dei lavori. Il percorso resta complesso, ma la direzione è ormai definita.

Riqualificazione dell’area: parco, servizi e nuovi spazi urbani

Il progetto non si limita alla costruzione dello stadio, ma prevede una trasformazione più ampia dell’intera area di San Siro. La riqualificazione sarà suddivisa in due fasi principali.

Dopo la costruzione del nuovo impianto, la seconda fase riguarderà la riconversione della parte restante dell’attuale stadio. Verranno realizzati nuovi spazi commerciali, servizi e aree dedicate alla comunità.

Uno degli elementi più rilevanti è la creazione di un grande parco pubblico di circa 80.000 metri quadrati. Questo spazio verde sarà destinato alla città e rappresenterà uno dei punti centrali del nuovo assetto urbano.

L’obiettivo è trasformare l’area in un polo moderno e integrato, capace di unire sport, servizi e spazi pubblici. Il progetto punta a migliorare la qualità urbana complessiva.

Accordo tra i club e tempistiche: lavori dal 2027

Il progetto segue la recente acquisizione dell’area da parte di una società controllata dai due club milanesi. Questo passaggio ha permesso di sbloccare una fase che per anni era rimasta incerta.

Le istituzioni locali e regionali stanno collaborando per completare l’iter autorizzativo nei tempi previsti. L’obiettivo è arrivare all’approvazione definitiva entro il 2027, per poter avviare i lavori nella seconda metà dello stesso anno.

La tempistica resta legata all’esito delle valutazioni tecniche e amministrative. Ogni fase richiede verifiche precise, ma il percorso è ormai tracciato.

Il nuovo San Siro rappresenta uno dei progetti infrastrutturali più importanti per Milano. L’avvio dell’iter segna l’inizio di una trasformazione destinata a cambiare il volto dell’area nei prossimi anni.