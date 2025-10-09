Nuova era Gattuso: sei esordienti nella prima Nazionale del nuovo CT

Gattuso - Techsporty.com

Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. L’ex centrocampista del Milan e campione del mondo 2006 ha assunto la guida degli Azzurri nel giugno 2025, subentrando a Luciano Spalletti, esonerato dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro la Norvegia all’esordio nelle qualificazioni ai Mondiali. Il compito affidato a Gattuso è tutt’altro che semplice: riportare l’Italia nella competizione calcistica più importante dopo le clamorose assenze del 2018 e del 2022.

Un gruppo da ricostruire e sei nuovi volti

La sfida del nuovo CT parte da una profonda ricostruzione, con un’attenzione particolare ai giovani. Come i suoi predecessori, anche Gattuso ha deciso di puntare su un gruppo di emergenti talenti italiani, molti dei quali stanno crescendo rapidamente nei rispettivi club. I primi sei esordienti sotto la sua gestione sono Giovanni Leoni (Liverpool), Giovanni Fabbian (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Roberto Piccoli (Fiorentina) e Nicolò Cambiaghi (Bologna).

Leoni e Fabbian, pur convocati per le partite di settembre contro Estonia e Israele, non hanno trovato spazio in campo, restando in tribuna. Diverso il destino di Pio Esposito, che ha debuttato proprio contro l’Estonia, confermandosi tra i prospetti più interessanti del vivaio nerazzurro. Il giovane attaccante dell’Inter ha commentato così la sua prima esperienza in maglia azzurra:

“Sta succedendo tutto molto velocemente. Sono felice per la chiamata e per il mio debutto, che rappresenta il coronamento di un percorso iniziato nelle giovanili. Ma serve equilibrio, perché nel calcio tutto può cambiare in fretta.”

Nuove soluzioni per attacco e centrocampo

Le convocazioni di ottobre hanno portato altre novità: Piccoli, Nicolussi Caviglia e Cambiaghi sono stati inseriti nella lista dei 26 dopo il forfait di Mattia Zaccagni, infortunatosi prima dell’ultimo turno di Serie A. Piccoli, in particolare, arriva da un buon momento con la Fiorentina, come dimostrato dal gol segnato in Conference League contro il Sigma Olomouc.

Resta da capire se questi nuovi innesti avranno subito l’occasione di esordire, ma l’intenzione di Gattuso è chiara: costruire una Nazionale giovane, dinamica e affamata, in grado di combinare esperienza e freschezza.

La missione Mondiale

L’Italia si trova ora in inseguimento nel Gruppo I, dove la Norvegia guida con sei punti di vantaggio e una differenza reti nettamente superiore. Il margine resta recuperabile, ma serviranno concretezza e continuità per rientrare in corsa.

Dopo anni di delusioni e mancate qualificazioni, l’obiettivo è restituire agli Azzurri quella mentalità vincente che li ha sempre contraddistinti. La scommessa di Gattuso è ambiziosa, ma l’entusiasmo e la fiducia nei giovani potrebbero essere la chiave per inaugurare un nuovo ciclo di rinascita del calcio italiano.

