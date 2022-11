Niente Nazionale ai Mondiali 2022: ecco i calciatori di Serie A per cui tifare

Impossibile ma vero: l’Italia non partecipa ai Mondiali 2022 in Qatar: ecco come molti tifosi e appassionati italiani aggirano “l’ostacolo” e, messa da parte l’amarezza, si godono tutte le prossime partite.

Niente qualificazione per l’Italia ai Mondiali 2022: dopo la delusione arrivano l’orgoglio e il riscatto

La notizia dell’esclusione dell’Italia ai Mondiali di Qatar 2022 si è abbattuta come una scure sui tifosi della Nazionale italiana, ancora entusiasti dalla vittoria travolgente degli Europei 2020 e che non riescono a farsi una ragione per la delusione della mancata partecipazione dell’Italia ai Mondiali 2022.

Una volta passato lo shock iniziale, però, è tempo di pensare a soluzioni alternative e, accettata l’esclusione dell’Italia (complice anche la consapevolezza del valore di una delle squadre più forti del mondo “storicamente”, la nostra Nazionale), si può passare a pensare a come fare per seguire questi Mondiali 2022 senza rimanere delusi.

A tutti i tifosi delusi, infatti, oltre all’orgoglio di tifare Italia “da sempre” rimane comunque un’alternativa: seguire i calciatori della Serie A che sono tornati in prestito alle loro squadre Nazionali appositamente per il Mondiale in Qatar 2022.

L’Italia non c’è, ma il tifo prosegue: la soluzione per tifare i calciatori di Serie A ai Mondiali

La buona notizia, infatti, è che anche se la Nazionale italiana non giocherà al Campionato mondiale Qatar 2022, saranno molti i giocatori di Serie A convocati dalle rispettive Nazionali per disputare le partite in Qatar.

Gli atleti che tanto sono stati ammirati dai tifosi in Italia per il Campionato nazionale ancora in corso potranno dunque essere seguiti anche nelle imprese dei Mondiali 2022: tra le scommesse mondiali più ambite infatti non ci sono solamente quelle destinate agli esiti delle partite e ai risultati esatti, ma anche quelle su chi segnerà il gol nella partita o ad eleggere il miglior marcatore e quelle relative ai pronostici per i tiri effettuati dai calciatori stessi.

È chiaro perciò che i tifosi italiani non rimarranno a bocca asciutta, soprattutto quelli della Juventus: la squadra bianconera ha infatti inviato il maggior numero assoluto di calciatori a partecipare ai Mondiali 2022 e nel prossimo paragrafo esamineremo i ruoli e le squadre di “destinazione” di ognuno di essi.

Tutti i giocatori della Juventus che giocheranno ai Mondiali Qatar 2022

La Juventus, infatti, è tra le squadre di Serie A che ha concesso in prestito più giocatori, ben 11 calciatori, seguita da Inter, Milan e Napoli con rispettivamente 7, 7 e 5 calciatori partiti alla volta dell’avventura mondiale in Qatar.

Nello specifico, comunque, la Juventus vedrà tornare al Brasile:

il centrocampista e difensore Danilo, il cui nome completo è Danilo Luiz da Silva;

Alex Sandro Lobo Silva, noto come Alex Sandro, difensore;

il difensore Gleison Bremer (nome completo di Gleison Bremer Silva Nascimento).

Per partecipare alle partite previste per la squadra nazionale degli Stati Uniti d’America, invece, è partito il centrocampista Weston McKennie, mentre Adrien Rabiot è stato prestato alla Francia.

Alla Polonia sono destinati il portiere Wojciech Szczesny e l’attaccante Arkadiusz Milik, sono tornati alla Nazionale serba, invece, il centrocampista Filip Kostic e l’attaccante Dusan Vlahovic. Giocheranno con la nazionale dell’Argentina, invece, il centrocampista Leandro Paredes e l’attaccante Angel Di Maria.

Per quanto riguarda l’Inter di Inzaghi sono partiti con l’Olanda i difensori Stefan de Vrij e Denzel Dumfries.

Con l’Argentina invece sono partiti i due attaccanti Lautaro Martinez e Joaquín Correa.

Il Portiere André Onana è partito con il Camerun. Marcelo Brozović è andato con la Croazia. Romelu Lukaku è con il Belgio.

Per quanto riguarda il Milan di Pioli sono partiti con le rispettive nazionali i francesi Theo Hernandez e Olivier Giroud.

L’attaccante Rafael Leão è partito con il Portogallo. Il difensore Fodé Ballo-Touré è stato convocato dal Senegal. Il difensore Simon Kjaer è con la Danimarca.

Sergiño Dest è partito con gli Stati Uniti mentre Charles De Ketelaere è con il Belgio.

Tra i calciatori del Napoli di Spalletti convocati con le rispettive nazionali ci sono: l’attaccante Hirving Lozano convocato dal Messico, Mathías Olivera convocato dall’Uruguay, il difensore Kim Min-Jae con la Corea del Sud, Piotr Zielinski con la Polonia, André-Frank Zambo Anguissa con il Camerun.