Alcuni integratori non godono di grande popolarità, un po’ per confusione e un po’ per mancanza di informazioni. È il caso dei prodotti a base di niacinamide. Scopriamoli meglio!

La niacinamide è un composto che potrebbe fare la differenza in termini di benessere generale e bellezza, ma spesso viene usato come sinonimo della più nota niacina o vitamina B3.

La confusione nasce dalla natura della niacinamide e dall’assonanza del nome con la niacina, la vitamina del gruppo B amica della pelle, dell’assetto ormonale, del sistema nervoso e della produzione di energia.

Niacinamide: cos’è e a cosa serve

La niacinamide o nicotinamide è molto simile alla niacina per molti versi; non a caso è una forma di vitamina B3.

La natura del composto lo rende un toccasana in tutti i campi in cui la vitamina B3 si rivela preziosa: benessere della pelle, equilibrio ormonale, trasmissione degli input nervosi e produzione di energia.

Le eccezionali proprietà di questa forma di vitamina B3 l’hanno resa protagonista di diversi prodotti a uso topico e vari integratori alimentari.

Niacinamide: Proprietà e benefici

Questo composto si rivela un aiuto prezioso per la pelle e per la gestione di alcune condizioni particolari. Ma a cosa serve la niacinamide esattamente?

Invecchiamento pelle – Il composto viene usato per prevenire e combattere l’arrivo dei segni dell’invecchiamento cutaneo grazie al suo potere antiossidante.

– Il composto viene usato per prevenire e combattere l’arrivo dei segni dell’invecchiamento cutaneo grazie al suo potere antiossidante. Problemi della pelle – Cosa fa la niacinamide sulla pelle ? Alcuni studi hanno sottolineato la capacità di curare molti dei problemi comuni della pelle. La niacinamide è un toccasana per acne , pelle secca, pelle grassa, macchie solari, melasma e simili.

– ? Alcuni studi hanno sottolineato la capacità di curare molti dei problemi comuni della pelle. La è un toccasana per , pelle secca, pelle grassa, macchie solari, melasma e simili. Problemi dei capelli – Il composto equilibra il sebo e mantiene la giusta idratazione di cuoio capelluto e capelli.

– Il composto equilibra il sebo e mantiene la giusta idratazione di cuoio capelluto e capelli. Problemi articolari – Secondo alcune ricerche sarebbe in grado di ridurre le infiammazioni a livello articolare e di migliorare la mobilità in chi soffre di osteoartrite.

– Secondo alcune ricerche sarebbe in grado di ridurre le infiammazioni a livello articolare e di migliorare la mobilità in chi soffre di osteoartrite. Squilibri ormonali – La capacità del composto di sostenere la produzione ormonale migliora lo sviluppo e il metabolismo.

– La capacità del composto di sostenere la produzione ormonale migliora lo sviluppo e il metabolismo. Stress – Il composto riesce a influenzare anche il metabolismo delle cellule nervose e rende più facile gestire lo stress.

Integratori di niacinamide

Gli integratori colmano l’eventuale carenza di vitamina B3 dovuta a una dieta scorretta, un consumo eccessivo di alcool o un disturbo allo stomaco e scongiurano gli effetti di tale deficit chiamata “pellagra”.

Cosa accade se manca? La carenza provoca senso di confusione mentale, debolezza cronica, mal di stomaco, perdita di peso, ulcere squamose sulla pelle e infiammazione delle mucose della bocca.

Sì, il consumo mirato di cibi contenenti niacinamide (es. latte, uova, pesce, carne, verdure, cereali e fagioli) può aiutare, ma l’assunzione di un integratore alimentare può migliorare la situazione in tempi brevi.

Le soluzioni a base di nicotinamide sono appositamente formulate per assicurare un aumento di vitamina B3.

Niacina e niacinamide: quali sono le differenze?

Si tende ad associare niacina e niacinamide commettendo l’errore di non considerare le peculiarità di questi due composti. Quali sono le differenze?

Di fatto la niacina e la niacinamide vengono associate entrambe alla vitamina B3, ma conservano alcune differenze sostanziali.

Prima di tutto il corpo non può produrre niacina autonomamente e la recupera dagli alimenti e dagli integratori mentre può ricavare niacinamide sia dalla niacina che dal triptofano.

Gli integratori di niacinamide agiscono in modo efficace, ma possono provocare più effetti collaterali rispetto ai prodotti a base di niacina. Ad ogni modo si tratta di mal di stomaco e diarrea.

Al contrario la nicotinamide non causa irritazione, prurito e arrossamenti della pelle se viene assunta a livello orale rispetto alla niacina.

Modalità d’uso

In commercio è possibile trovare niacinamide sotto forma di prodotti a uso topico e integratori alimentari. Meglio l’uso esterno o l’uso interno?

I prodotti come la lozione e il siero a base di niacinamide devono essere applicati su pelle pulita, asciutta e priva di tracce di impurità e trucco. È importante che non entrino in contatto con bocca, naso e occhi.

Per quanto riguarda gli integratori a base di nicotinamide, invece, occorre seguire le indicazioni del produttore e/o quelle del medico di fiducia.

Niacinamide: Controindicazioni

L’uso di prodotti a base di nicotinamide è sicuro e privo di particolari controindicazioni, salvo che se si utilizzi in modo attento.

Secondo alcuni studi, seppur efficace già in concentrazioni del 2-5%, potrebbe causare irritazioni alla pelle già al 4%. Per questo è meglio optare per concentrazioni basse.

Cosa non mischiare con la niacinamide? È meglio non usare niacinamide e Vitamina C insieme perché, essendo molto attive, potrebbero dare vita a irritazioni ed allergie.

Tra gli effetti collaterali ci sono il prurito, l’arrossamento e l’irritazione per l’uso esterno e i disturbi gastrointestinali e l’aumento dei valori glicemici per l’uso interno.

Per quanto riguarda le controindicazioni, invece, sarebbe meglio non assumerla in caso di problemi epatici o renali, diabete, ulcere, problemi alla cistifellea e allergie particolari.

È meglio chiedere il parere medico in caso di terapie a base di farmaci per il trattamento dell’epilessia, medicinali anticoagulanti e altri farmaci in generale per via delle possibili interazioni.

Come scegliere l’integratore di niacinamide migliore

Non tutti i prodotti sono uguali e soltanto la valutazione di alcuni aspetti in relazione alle esigenze personali può aiutare a trovare quello giusto. Ecco da dove partire:

Tipo – È necessario scegliere un prodotto per uso esterno se si vogliono trattare i problemi della pelle e la nicotinamide sotto forma di compresse, polvere e capsule se si intende risolvere problemi articolari, alterazioni ormonali e sintomi della pellagra.

– È necessario scegliere un prodotto per uso esterno se si vogliono trattare i problemi della pelle e la sotto forma di compresse, polvere e capsule se si intende risolvere problemi articolari, alterazioni ormonali e sintomi della pellagra. Ingredienti extra – Alcuni prodotti contengono anche altri ingredienti destinati a potenziare l’effetto del composto. È possibile trovare niacinamide e zinco (potenzia il sistema immunitario e sviluppa un’azione antinfiammatoria), niacinamide e acido ialuronico (migliora l’idratazione) o nicotinamide e vitamina E (agisce come antiossidante). Tutto dipende dall’obiettivo.

– Alcuni prodotti contengono anche altri ingredienti destinati a potenziare l’effetto del composto. È possibile trovare (potenzia il sistema immunitario e sviluppa un’azione antinfiammatoria), (migliora l’idratazione) o (agisce come antiossidante). Tutto dipende dall’obiettivo. Cruelty free – In commercio esistono molti prodotti cruelty free, ma l’analisi dell’INCI permette di distinguere quelli per vegani e quelli per vegetariani. Di fatto alcuni ingredienti e componenti potrebbero essere di origine animale (es. gelatina delle capsule).

– In commercio esistono molti prodotti cruelty free, ma l’analisi dell’INCI permette di distinguere quelli per vegani e quelli per vegetariani. Di fatto alcuni ingredienti e componenti potrebbero essere di origine animale (es. gelatina delle capsule). Prezzo – Il prezzo di un integratore varia in base alle caratteristiche e alla marca, ma può essere ammortizzato attraverso l’acquisto online.

