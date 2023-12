Newcastle-Milan, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Leao sta bene, è in condizione per giocare anche dall’inizio”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di Champions League, tra il “suo” Milan e il Newcastle allenato da Eddie Howe.

Il Milan, per provare a rimanere in Europa, deve provare a vincere la partita, in un ambiente difficile, contro un grande avversario. Servirà disputare una grande partita, senza guardare ai risultati provenienti dagli altri campi.

Il tecnico rossonero dichiara di aver già parlato con Ibrahimovic. Per lui è sempre stato un top e affronta ogni sfida sempre in maniera intelligente. Sarà un valore aggiunto, nel suo ruolo di dirigente.

Pioli si dichiara vicino a Tonali, in questa situazione molto delicata sul piano personale e professionale. L’ex allenatore di Lazio e Inter augura al suo ex calciatore che questo momento possa servirgli a fare meglio in futuro.

L’ex allenatore di Lazio e Inter ha dichiarato di non aver mai saputo della ludopatia di Tonali. Certo, gli allenatori parlano molto con i propri calciatori, ma non sanno mai veramente, cosa fanno fino in fondo.

L’allenatore del Milan parla della condizione fisica di Leao: “Sta bene, è in condizione per giocare anche dall’inizio”.

Il tecnico rossonero parla del Newcastle: “In casa hanno perso solo una volta col Borussia in Champions e una volta sola in Premier col Liverpool. Ci aspettiamo un ambiente caldo, un avversario intenso, energico e fisico nell’approccio alla gara”.

A detta di Pioli, lo stadio del Newcastle (St James’ Park), secondo ciò che gli hanno riferito Tomori, Loftus-Cheek e Pulisic, è uno degli stadi più caldi d’Inghilterra. E’ difficile giocare qui, ma il Milan dovrà dare il massimo nel match di domani sera.