Newcastle-Milan 1-2, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Volevamo continuare il percorso in Champions”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo la vittoria del “suo” Milan, contro il Newcastle.

Pioli parla del sentimento della squadra: “Volevamo continuare il percorso in Champions, pur sapendo delle difficoltà del girone. Serata dolce e amara, il Milan in Inghilterra non vinceva da molti anni. Vogliamo fare l’Europa League con la convinzione di poterla vincere”.

La squadra rossonera non vinceva in Inghilterra dal 2005, ma nonostante ciò, la vittoria non ha garantito gli Ottavi di Champions League. Ora andrà affrontata l’Europa League, con la massima determinazione.

Il Milan, nel primo tempo, ha faticato nel primo tempo. Merito soprattutto della pressione portata dal Newcastle. Certamente non era facile vincere in Inghilterra e la vittoria finale, gratifica la formazione rossonera.

Pioli è convinto che questa squadra non abbia ancora espresso tutto il suo potenziale. Certamente gli infortuni, in successione, hanno pesato e stanno pesando. Ma il tecnico rossonero spera di risolvere, al più presto questo problema.

I rossoneri vogliono qualificarsi nuovamente in Champions League e magari cercare di fare qualcosa in più nel corso della stagione. Serve certamente ritrovare maggiore continuità in Campionato.

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla di Leao: “Che sia maturato tanto sicuramente sì. I giocatori crescono velocemente, lui sta facendo passi da gigante. Non sapevo quanto minutaggio potesse avere, gli chiedevo continuamente come stava