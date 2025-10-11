Nesta svela: Volevo andare all’Inter, non al Milan

Alessandro Nesta è tornato a parlare del suo clamoroso passaggio dalla Lazio al Milan nell’estate del 2002, rivelando che quella non era affatto la sua prima scelta. Ospite del podcast BSMT condotto da Gianluca Gazzoli, l’ex difensore azzurro ha raccontato le settimane turbolente che portarono al trasferimento, dovuto più alla crisi economica della Lazio di Sergio Cragnotti che a una sua reale volontà di lasciare la capitale.

“I primi sei mesi al Milan sono stati terribili, non volevo essere lì,” ha confessato Nesta. “Mi mancava tutto, mi mancava Roma. Noi romani siamo fatti così, siamo chiusi. Pensa che qualche mese prima c’era stata la possibilità di andare alla Juventus, ma non volevo andarci, per la verità. Poi quel trasferimento è saltato, e dovevo andare all’Inter.”

Da sogno nerazzurro a leggenda rossonera

L’estate del 2002 rimane una delle più movimentate nella storia del calcio italiano, segnata dal post-Mondiale in Corea e Giappone e dal celebre crollo dell’Inter del 5 maggio, che consegnò lo Scudetto alla Juventus all’ultima giornata.

“Dopo il 5 maggio, l’Inter sparì per me,” ha raccontato Nesta. “Non volevo andare al Milan perché pensavo che l’Inter avrebbe vinto tutto l’anno successivo, ne ero sicuro. E invece, abbiamo vinto la Champions League alla mia prima stagione.”

Il passaggio al Milan, avvenuto nelle ultime ore di mercato, cambiò per sempre la carriera di Nesta. Con la maglia rossonera, l’ex biancoceleste divenne protagonista di una delle coppie difensive più forti della storia del calcio europeo, insieme a Paolo Maldini, conquistando due Champions League, due Supercoppe Europee, uno Scudetto e una Coppa del Mondo per Club.

Dalla Roma al mondo, il destino di un campione

Nonostante le iniziali difficoltà, Nesta è poi diventato un simbolo del Milan e della nazionale italiana, mantenendo sempre un legame profondo con la sua città natale. “Roma resterà sempre casa mia,” ha ammesso in altre occasioni, “ma Milano mi ha fatto crescere come uomo e come calciatore.”

Oggi, da allenatore del Monza, Nesta continua a portare in panchina lo stesso rigore e la stessa eleganza che lo hanno reso uno dei difensori più ammirati della sua generazione, protagonista di un’epoca irripetibile per il calcio italiano.

