NBA 2019/2020, risultati 7 Marzo 2020: vincono Jazz e Kings, sconfitta per Houston.

6 partite nella notte NBA: cominciamo dalla sconfitta clamorosa dei Rockets sul campo degli Hornets: allo Spectrum Center termina 108-99. Decisivi i 24 punti di Rozier e i 23 di Graham. Non basta agli ospiti un Harden da tripla doppia (30 punti 10 rimbalzi e 14 assist). Vittoria esterna per i Jazz sul campo dei Pistons: super prova di Bogdanovic (32 punti) e Gobert (10 punti 12 rimbalzi). Da segnalare la doppia doppia di Wood nei Pistons (30 punti e 11 rimbalzi). Vittoria a sorpresa anche per i Cavs: dopo una partita al cardiopalma (102-104) battono i più quotati Nuggets, alla seconda sconfitta in tre partite. MVP Love, autore di 27 punti. 22 punti di Barton nei Nuggets.

Vincono i Grizzlies contro gli Hawks: 27 punti e 17 rimbalzi per Valanciunas. Scarichi gli Hawks, che trovano punti soltanto in Collins (27 punti). Vincono a sorpresa anche gli Warriors che si impongono 118-114 contro i 76ers. 24 punti per Lee e doppia doppia per Chriss (13 punti e 10 rimbalzi). 24 punti per Harris e doppia doppia per Horford (22 punti e 10 rimbalzi) per i 76ers.

Chiudiamo con la vittoria dei Kings contro i Trail Blazers al Moda Center. Miglior realizzatore Bogdanovic (27 punti), doppia doppia per Fox (14 punti e 11 assist). Si salva il solo Whiteside nei locali (19 punti e 11 rimbalzi).

Di seguito i risultati della notte:

CHARLOTTE HORNETS (22-41) @ HOUSTON ROCKETS (39-23) 108-99

DETROIT PISTONS (20-44) @ UTAH JAZZ (41-22) 105-111

CLEVELAND CAVALIERS (18-45) @ DENVER NUGGETS (42-21) 104-102

MEMPHIS GRIZZLIES (32-32) @ ATLANTA HAWKS (19-46) 118- 101

GOLDEN STATE WARRIORS (15-49) @ PHILADELPHIA 76ERS (38-26) 118-114

PORTALND TRAIL BLAZERS (28-37) @ SACRAMENTO KINGS (28-35) 111-123

