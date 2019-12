NBA 2019/2020, risultati 22 Dicembre: perdono i Lakers orfani di LeBron, rimonta clamorosa di Toronto su Dallas

5 le gare giocate nella notte NBA: si parte dalla Scotiabank di Toronto dove i Raptors campioni in carica hanno battuto in rimonta i Dallas Mavericks, ancora orfani di Doncic. Fenomale quarto quarto dei padroni di casa (47-21 di parziale) che ribalta un risultato già deciso alla fine del terzo quarto. Buonissima prova di Lowry (32 punti e 10 rimbalzi) e di Boucher (21 punti) mentre gli ospiti si aggrappano ai 21 di Brunson e alla doppia doppia di Porzingis (19 punti + 12 rimbalzi), ma non basta ad evitare la decima sconfitta stagionale.

Vittoria facile per i Boston Celtics contro Charlotte: 119-93 il punteggio finale e secondo posto ad Est consolidato. MVP di gara Jayson Tatum, autore di 39 punti e 12 rimbalzi, per Kemba Walker saranno invece 23 a fine gara. Negli ospiti doppia doppia per Graham (23 punti e 10 assist) e 18 punti per Biyombo. Vittoria in scioltezza anche per i Bucks (ventisette in stagione) contro i Pacers: 117-89 il punteggio finale. 19 punti per Matthews e doppia doppia per Antetokounmpo (18 punti e 19 rimbalzi), nei Pacers doppia doppia per Sabonis (19 punti e 18 rimbalzi) e per Brogdon (10 punti e 10 assist).

Vince a sorpresa OKC contro i Clippers, nonostante l’assenza di Gallinari per un problema alla caviglia. 118-112 il punteggio finale con un buon contributo di Gilgeous-Alexander (32 punti) e di Adams (20 punti e 17 rimbalzi). Non bastano ai Clippers i 22 punti di Williams e i 18 di Paul George.

Terza sconfitta consecutiva e mini crisi aperta per i Lakers: contro Denver finisce 104-128. Orfani di LeBron per la prima volta in stagione, ci pensa Davis a sbrigliare la matassa (32 punti e 11 rimbalzi) ma non basta ad avere la meglio sui Nuggets trascinati da Millsap (21 punti) e da Barton (14 punti e 13 rimbalzi). Adesso la sfida per il primo posto ad Ovest è più viva che mai con Denver che diventa seria contender per il titolo.

Di seguito i risultati della notte:

TORONTO RAPTORS (21-8) @ DALLAS MAVERICKS (19-10) 110-107

BOSTON CELTICS (20-7) @ CHARLOTTE HORNETS (13-20) 119-93

MILWAUKEE BUCKS (27-4) @ INDIANA PACERS (20-10) 117-89

OKLAHOMA CITY THUNDER (15-14) @ LOS ANGELES CLIPPERS (22-10) 118-112

LOS ANGELES LAKERS (24-5) @ DENVER NUGGETS (20-8) 104-128

*fra parentesi i record delle squadre

