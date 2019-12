NBA 2019/2020, risultati 19 Dicembre 2019: vittoria per i Bucks nello scontro contro i Lakers, vincono anche Utah, Spurs e Rockets

Quattro le partite giocate nella notte NBA: si parte dalla State Farm Arena di Atlanta dove gli Hawks hanno conquistato la sconfitta numero 23 in stagione: contro Utah finisce 106-111. Per gli ospiti buone le prove di Mitchell (30 punti) e di Gobert (20 punti e 13 rimbalzi). Soliti 30 punti per Young e 23 per Parker negli Hawks.

Continua la stagione altalenante degli Spurs che tornano a vincere (vittoria numero 11) in casa contro i Nets dopo la sconfitta contro i Rockets: 118-105 il punteggio finale. 27 punti per Mills, doppia doppia (20 punti e 10 rimbalzi) per Aldridge, 11 rimbalzi, 1 assist e 1 rimbalzo per Belinelli. Agli ospiti non basta la super prova di Spencer Dinwiddie da 41 punti, 1 assist, 5 assist e la doppia doppia di Allen (19 punti e 13 rimbalzi).

Scontro al vertice al Fiserv Forum di Milwaukee fra i Bucks e i Lakers: i Bucks , trascinati da un super Antetokounmpo, vincono meritatamente la sfida 111-104. Per il greco sono 34 punti, 10 rimbalzi e 6 assist. Ai Lakers non basta la settima tripla doppia stagionale di LeBron James (21 punti, 12 rimbalzi, 11 assist) e la doppia doppia di Davis (36 punti e 10 rimbalzi).

Vittoria tirata per i Rockets allo Staples Center contro i Clippers: 117-122. Vittoria in rimonta anche grazie ai 40 punti e 10 rimbalzi di Westbrook e i 28 e 10 assist di Harden. Doppia doppia per P.J. Tucker (10 punti e 12 rimbalzi). Nei Clippers 34 punti per George, 25 per Leonard e nona sconfitta stagionale.

Di seguito i risultati della notte:

ATLANTA HAWKS (6-23) @ UTAH JAZZ (17-11) 106-111

MILWAUKEE BUCKS (25-4) @ LOS ANGELAS LAKERS ( 24-5) 111-104

SAN ANTONIO SPURS (11-16) @ BROOKLYN NETS (15-13) 118-105

LOS ANGELES CLIPPERS (21-9) @ HOUSTON ROCKETS (19-9) 117-122

©RIPRODUZIONE RISERVATA