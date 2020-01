NBA 2019/2020, i risultati del 28 Gennaio 2020: vincono Bucks e Celtics , sconfitta per Denver e Dallas

Nonostante il dolore per la scomparse di Kobe sia molto grande, l’NBA non si ferma: 8 le partite giocate nella notte (rinviato il derby fra Lakers e Clippers per la tragedia di domenica mattina)

Si parte dallo Spectrum Center di Charlotte dove gli Hornets frenano la crisi battendo 97-92 i Knicks: decisivi Rozier (30 punti e 10 rimbalzi) e Hernangomez (12 punti e 10 rimbalzi). Nei Knicks 23 punti di Morris e i 22 di Randle.

Vincono i 76ers contro i Golden State Warriors: la seconda vittoria consecutiva porta la firma di Embiid (24 punti e 10 rimbalzi) e di Horford (12 punti e 11 rimbalzi). Ospiti che si aggrappano a Russell (28 punti) ma non basta per evitare la quarta sconfitta stagionale. C’è anche la firma di Melli nel 125-111 dei Pelicans contro i Cavs: l’italiano mette a segno 11 punti, 4 rimbalzi e 1 assist. Holiday 28 punti, Williamson 14. Nei padroni di casa miglior realizzatore Sexton con 24 punti.

Vittoria anche per i Raptors contro gli Hawks: alla Scotiabank arena termina 130-114. Sugli scudi Ibaka (24 punti e 10 rimbalzi), doppia doppia per Lowry (12 punti e 11 assist). Due giocatori in doppia doppia negli ospiti: Collins (28 punti e 12 rimbalzi) e Young (18 punti e 13 rimbalzi).

Sconfitta per i Denver Nuggets (la numero 15 in stagione) contro i Grizzlies: 104-96 il finale. MVP Brooks con 24 punti e Valanciunas (23 punti e 12 rimbalzi). Non bastano i 25 punti e 13 rimbalzi di Jokic per gli ospiti. Vittoria a sorpresa dei Celtics in trasferta contro gli Heat: decisivi i 29 punti di Hayward e la doppia doppia di Theis (10 punti e 11 rimbalzi). Padroni di casa alla seconda sconfitta in tre partite: non bastano i 23 punti di Dragic e la doppia doppia di Adebayo (16 punti e 10 rimbalzi).

Vittoria impressionante per i Bucks contro Washington: termina 151-131. Prestazione monstre di Middleton (51 punti e 10 rimbalzi), Bledsoe (34 punti e 10 assist) e DiVincenzo (16 punti). 47 punti per Beal e doppia doppia per Bryant (18 punti e 10 rimbalzi), ma per Washington arriva la seconda sconfitta consecutiva.

Chiudiamo con la clamorosa sconfitta dei Mavs contro i Suns: all’American Airlines Arena termina 104-133. Non bastano i 21 punti di Doncic, i Suns approfittano dei 32 punti di Booker e i 31 di Ayton.

Di seguito i risultati della notte:

CHARLOTTE HORNETS (16-31) @ NEW YORK KNICKS (13-35) 97-92

PHILADELPIA 76ERS (31-17) @ GOLDEN STATE WARRIORS (10-38) 115-104

CLEVELAND CAVALIERS (13-35) @ NEW ORLEANS PELICANS (19-29) 111-125

TORONTO RAPTORS (33-14) @ ATLANTA HAWKS (12-36) 130-114

MEMPHIS GRIZZLIES (23-24) @ DENVER NUGGETS (32-15)

MIAMI HEAT (32-15) @ BOSTON CELTICS (31-15) 101-109

MILWAUKEE BUCKS (41-6) @ WASHINGTON WIZARDS (15-31) 151-131

DALLAS MAVERICKS (29-18) @ PHOENIX SUNS (20-27) 104-133

