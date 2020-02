NBA 2019/20, Risultati 22 Febbraio: Kings e Hawks che imprese, bene i Rockets

Azioni esaltanti, spettacolo e tante sorprese: questa è stata in sintesi la notte di NBA appena trascorsa. Nell’anticipo, vittoria a sorpresa dei Kings sul campo dei Clippers e poco più tardi successo inaspettato anche per gli Hawks contro i Mavericks. Heat e Nets senza problemi contro Cavaliers e Hornets, così come i Suns che hanno domato i Bulls. Infine, stravincono i Bucks contro i Sixers e i Rockets si impongono a Utah.

Si parte proprio dalla prima sfida della notte e quindi dal successo dei Kings sul parquet dei Clippers 103-112. I LAC partono male, provano a rimontare, ma non ci riescono e alla fine a festeggiare è Sacramento. Per la seconda volta in questa stagione, i Kings hanno espugnato lo Staples Center. A colpire è stato il trio da 20, composto da Bogdanovic (20 punti), De’Aaron Fox (20 punti) e Bazemore (23 punti). Leonard ha provato a guidare la riscossa dei Clippers, ma i suoi 31 punti non sono bastati per raggiungere lo scopo.

Clippers' Kawhi Leonard on concerns – "You never know what could happen, but now. The time is now. Just got to keep getting better. Doesn’t matter what seed. Just got to keep fighting. It's about the right team peaking at the right time. I don’t think we've even got there yet." pic.twitter.com/g6aBFcKIb7 — Tomer Azarly (@TomerAzarly) February 23, 2020 Queste le parole di Leonard nel post gara

Tutto tranquillo per i Nets, che gestiscono la sfida contro gli Hornets senza affanni e vincono 86-115. Sostanziale equilibrio nelle segnature, con Luwawu-Cabarrot che si attesta come miglior marcatore con 21 punti messi a referto. Non bene Charlotte, che non sa a chi affidarsi per contrastare l’avversario. Alla fine, ad essere più in partita è P.J. Washington con 16 punti.

Un incontro pazzo e bellissimo è stato quello tra gli Hawks e i Mavericks con i padroni di casa della Philips Arena che alla fine si sono imposti 111-107. In una serata di normale amministrazione per Trae Young, “solo” una doppia doppia da 25 punti e 10 assist per lui, salta fuori John Collins. L’ala ha chiuso con un career high di 35 punti e 17 rimbalzi. Eppure, sembrava profilarsi una serata quasi tranquilla sotto l’ala protettrice di Hardaway da 33 punti.

𝘞𝘏𝘈𝘛!!!!!????!!!!? pic.twitter.com/6AebekR6ir — FOX Sports: Hawks (@HawksOnFSSE) February 23, 2020 Trae Young fa canestro da casa sua e guadagna una potenziale azione da 4 punti

Vittoria esterna per i Suns che si sono imposti sul campo dei Bulls 104-122. Grandissima prova da parte di Booker e Ayton, che hanno lasciato poco scampo agli avversari. 29 punti per il primo, 28+19 rimbalzi per il secondo, sufficienti a domare i Bulls. Tori, che si sono affidati ai 33 del loro numero 0 ovvero Coby White, autore probabilmente della sua miglior partita in carriera.

Successo senza affanni per gli Heat ai danni dei Cavaliers 124-105. Fondamentali sono stati i 24 punti di Nunn, che non hanno trovato una risposta concreta tra gli avversari, tutto sommato già rassegnati dopo la prima metà di gara. Migliore in campo per i Cavs, è stato Osman con i suoi 19 punti.

Non riscontrano alcun problema neanche i Bucks che hanno superato i Sixers 119-98. Solita prestazione di spessore per Antetokounmpo con 31 punti e 17 rimbalzi, accompagnato dai 25 di Middleton. Per quanto riguarda Phila, non bastano i 17+11 di Embiid, migliore dei suoi.

Infine, conquistano il successo anche i Rockets contro i Jazz per 110-120. Nonostante i 31 punti di Mitchell, Utah non riesce a piegare gli avversari, guidati dal duo esplosivo Westbrook-Harden. 34 punti per il numero 0 e 38 punti per il 13, che mettono così la loro firma su un’altra prestazione mostruosa.

Di seguito i risultati della notte:

LOS ANGELES CLIPPERS (37-19) @ SACRAMENTO KINGS (23-33) 103-112

CHARLOTTE HORNETS (19-37) @ BROOKLYN NETS (26-29) 86-115

ATLANTA HAWKS (17-41) @ DALLAS MAVERICKS (34-23) 111-107

CHICAGO BULLS (19-38) @ PHOENIX SUNS (23-34) 104-112

MIAMI HEAT (36-20) @ CLEVELAND CAVALIERS (15-41) 124-105

MILWAUKEE BUCKS (48-8) @ PHILADELPHIA 76ERS (35-22) 119-98

UTAH JAZZ (36-20) @ HOUSTON ROCKETS (36-20) 110-120

