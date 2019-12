NBA 2019/20, Risultati 16 Dicembre: Antetokounmpo ne fa 48 ma non basta. I Rockets si prendo la rivincita contro gli Spurs

Anche per questa notte lo spettacolo della NBA non ci ha deluso. Ben 7 sono stati gli incontri disputati con tutte le squadre andate sopra i 100 punti segnati. Apriamo con il successo in trasferta dei Wizards ai danni dei Pistons per 119-133. Anche questa sera, come riportano i media americani, si è visto quale sia il tallone d’Achille di Detroit: la difficoltà a battere le squadre poco in forma. Washington infatti, prima della partita poteva vantare un poco onorevole record ovvero, quello di peggior difesa: 116.6 punti concessi ogni 100 possessi. Protagonista assoluto della gara di questa notte è stato Bradley Beal grazie ai suoi 35 punti conditi da 10 assist.

Nel secondo match giocato i Raptors si sono imposti su Cleveland per 133-113. Toronto parte forte e poi controlla il match senza troppi patemi d’animo, tenendo i Cavaliers sempre a distanza. Ancora un’ottima prova per Siakam, capace di mettere a segno 33 punti. Oltre a lui impressionano anche Powell, 26 punti, e Lowry, 20 punti e 11 assist. Tra i Cavs, ancora una volta Sexton il migliore con i suoi 25 punti.

Vittoria importante per i Thunder che rimontano i Bulls: la partita termina 109-106. Dopo una prima metà di gara letteralmente dominata da Chicago (29-55), è venuta fuori Oklahoma grazie ad un magistrale Chris Paul. Il point guard ha realizzato 30 punti e recuperato 11 rimbalzi e mantenuto una serie da 5/5 da 3 punti. Accanto a lui, spicca anche la prestazione di Gallinari, che ha chiuso a quota 22. Dall’altra parte, non basta un quasi imprendibile LaVine che ne mette a segno 39.

Successo a sorpresa per i Grizzlies che si impongono su Miami per 118-111. Finita la dipendenza da Brooks, Memphis si affida a Ja Morant, sempre più decisivo, e Valanciunas. Il primo chiude a referto con 20 punti e 10 assist, mentre il secondo di punti ne mette dentro 21 e recupera 10 rimbalzi. Per gli Heat non bastano i 25 di Butler e la doppia-doppia di Adebayo da 14 punti e 13 rimbalzi.

Un altro dato di giornata è il duo Westbrook-Harden che funziona sempre più a meraviglia. Così, i Rockets battono gli Spurs per 109-107. Rivincita andata a buon fine dunque per Houston, dopo le polemiche per quel canestro non dato ad Harden dell’ultimo incontro tra le due squadre. A capo della banda di D’Antoni questa volta c’è Russell Westbrook grazie ai suoi 31 punti e 10 rimbalzi. Segue il solito Harden a quota 28.

L’altra sorpresa è Antetokounmpo che ne fa 48, ma non bastano ai Bucks per vincere. A spuntarla è Dallas, che dimostra di non essere dipendente da Doncic. Al Fiserv Forum l’incontro termina 116-120. Niente 19^ vittoria consecutiva quindi per Milwaukee, che non riesce a sfruttare il 48+14 rimbalzi della sua stella Giannis. I Mavs invece, si affidano nelle mani di Porzingis e scoprono Seth Curry, 26 punti per entrambi.

Infine, chiudiamo il resoconto con la sfida tra Suns e Trail Blazers, terminata in favore di questi ultimi per 110-111. Lillard segna il canestro decisivo a 26 secondi dalla fine, coronando così una prestazione da 27 punti. Insieme a lui per Portland, ottima gara da parte di McCollum, che chiude a quota 30, e doppia-doppia per Whiteside con 10 punti e 14 rimbalzi. Per Phoenix, a nulla servono i 24 punti di Oubre e la tripla doppia di Rubio (10 punti, 14 assist e 11 rimbalzi)

Di seguito i risultati della notte:

