NBA 2019/20, Risultati 11 Marzo: bene Sixers e Mavericks

Solo quattro partite sono state disputate in questo turno di NBA. Il motivo? Il Covid-19 sarebbe “sbarcato” anche nel più importante campionato di Basket americano. In campo dunque, solo i Sixers che hanno battuto i Pistons; i Knicks, bravi ad espugnare Atlanta; gli Hornets che tornano vincitori da Miami e infine i Mavs che si sono aggiudicati il match contro i Nuggets. Rinviate a data definire tutte le altre sfide.

Cominciamo con il successo dei Sixers contro i Pistons 124-106. Grande prestazione di un ritrovato Embiid, che ha chiuso con una doppia doppia da 30 punti e 14 rimbalzi. Joel ha raggiunto così Tobia Harris nel segnare 20 o più punti per almeno 30 sfide in questa stagione. Per i Pistons, non basta la grande performance di Wood, che si è attestato come miglior marcatore dell’incontro con 32 punti. Tra l’altro, career-high aggiornato per lui.

Successo in esterna per i Knicks che abbattono Atlanta e Trae Young 131-136. Trae è stato ancora una volta incredibile, riuscendo a realizzare 42 punti e 11 assist. Dopo un supplementare però, si è dovuto arrendere, così come i suoi Hawks, davanti ai Knicks. Per New York si è messo abbondantemente in mostra Julius Randle, decisivo come spesso è capitato in questa stagione. 33 punti e 11 rimbalzi per lui.

La sorpresa di giornata arriva da Miami, dove gli Heat sono stati battuti dagli Hornets 98-109. Ben tre giocatori per gli Heat hanno superato la soglia dei 20 punti, ma non sono bastati per vincere la sfida. Di questi, il migliore è Nunn con 24 punti, segue Jones con 23 e Bam Adebayo con 21 punti e 10 assist. Sponda Hornets, grandissima gara di Graham che ha chiuso con 30 punti a referto.

Infine, il big match di giornata se lo sono aggiudicati i Mavericks ai danni dei Nuggets 113-97. Guidata dal nuovo massimo in carriera di Marjanovic (31 punti e 17 rimbalzi), Dallas si è “sbarazzata” degli avversari nell’ultimo quarto di gara, raggiungendo la distanza di sicurezza nel punteggio. Bene anche Doncic con 28 punti. Per quanto riguarda i Nuggets 25 punti per Murray e 23 di Barton.

Di seguito i risultati della notte:

PHILADELPHIA 76ERS (39-26) @ DETROIT PISTONS (20-46) 124-106

ATLANTA HAWKS (20-47) @ NEW YORK KNICKS (21-45) 131-136

MIAMI HEAT (41-24) @ CHARLOTTE HORNETS (23-42) 98-109

DALLAS MAVERICKS (40-27) @ DENVER NUGGETS (43-22) 113-97

