Nations League, soteggiate le semifinali: Italia-Spagna e Belgio-Francia

Dall’urna di Nyon sono usciti gli accoppiamenti delle semifinali di Nations League che si giocheranno il prossimo ottobre in Italia. Gli Azzurri di Roberto Mancini se la vedranno con la Spagna di Luis Enrique. L’altra semifinale sarà Belgio-Francia.

Poco fa dall’urna di Nyon sono usciti gli accoppiamenti delle semifinali di Nations League che il prossimo ottobre vedranno impegnate, tra Milano e Torino, Italia, Spagna, Belgio e Francia. Gli Azzurri di Roberto Mancini giocheranno contro le Furie Rosse di Luis Enrique il 6 ottobre 2021 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. L’altra semifinale, quella tra Belgio e Francia, andrà invece in scena il giorno successivo all’Allianz Stadium di Torino. La finale per il 1° e 2° posto si disputerà a San Siro, mentre quella per il 3° e il 4° nello stadio della Juventus; entrambi i match andranno in scena il 10 ottobre.

Nations League, sorteggiate le semifinali: l’Italia se la vedrà con la Spagna.

Precedenti e statistiche Italia-Spagna

I precedenti tra Italia e Spagna sono complessivamente 37 con un bilancio perfettamente in equilibrio che dice 11 vittorie italiane, 11 spagnole e 15 pareggi. 43 i gol segnati dagli Azzurri, 40 quelli messi a referto dalle Furie Rosse. L’Italia è reduce da 22 risultati utili consecutivi (17 vittorie e 5 pareggi), mentre la Spagna ha vinto solo 3 delle ultime 8 partite di Nations League. L’ultimo confronto tra le due nazionali risale al 3-0 del Santiago Bernabeu, datato 2 settembre 2017 (qualificazioni al Mondiale 2018). Era l’Italia di Ventura che due mesi dopo avrebbe fallito l’accesso al Mondiale perdendo contro la Svezia. Le precedenti 4 sfide tra Italia e Spagna avevano invece fatto registrare una vittoria per parte e due pareggi.

Spagna- Italia 1-0 (05-03-2014)

Italia-Spagna 1-1 (24-03-2016)

Italia-Spagna 2-0 (27-06-2016)

Italia-Spagna 1-1 (06-10-2016)

Questo il commento del CT Roberto Mancini in seguito al sorteggio:

Sarà una bella sfida con la Spagna. Sono un po’ come noi, hanno cambiato diversi giocatori confermando alcuni elementi esperti come Sergio Ramos, e sono tornati molto forti. Ma a questa Final Four partecipano forse le quattro migliori nazionali in Europa. E alla fine… vinceremo noi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS