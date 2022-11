Nations League: Final Four in Olanda dal 14 al 18 giugno 2023

Nations League: le Final Four 2023 si terranno per la prima volta in Olanda e si svolgeranno nelle città di Rotterdam ed Enschede tra il 14 e il 18 giugno 2023.

L’organo esecutivo della UEFA si è espresso stamane per comunicare che le Final Four di Nations League si terranno nei Paesi Bassi, in occasione della terza edizione della competizione, infatti, le Final Four prenderanno parte nelle città di Rotterdam e Enschede per la prima volta in assoluto nel 2023. Le semifinali si svolgeranno nel periodo tra il 14 e il 15 giugno, mentre le finali per il terzo e il primo posto si terranno il 18 giugno.

I sorteggi che decreteranno gli accoppiamenti della fase finale della competizione avranno luogo il 23 gennaio a Nyon, dove proprio l’Olanda sarà affiancata nella fase finale dall’Italia di Roberto Mancini che, dopo aver disputato un girone di ferro con Germania, Inghilterra ed Ungheria, ha strappato il pass nella gara decisiva di Budapest nell’ultima giornata del girone. Le ultime due pretendenti al successo finale saranno di fatto la Croazia di Dalic e la giovanissima Spagna di Luis Enrique.

Il comitato esecutivo UEFA ha, inoltre, conferito alla Ungheria l’organizzazione della UEFA Women’s Futsal Euro 2023. Le gare avranno luogo alla Fonix Arena di Debrecen tra il 16 e il 19 marzo 2023. L’Ungheria che ospiterà il tutto sarà affiancata da Portogallo, Spagna e Ucraina.