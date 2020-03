Nations League 2020-2021, calendario e tutti i gironi: l’Italia con Olanda, Polonia e Bosnia

Ecco tutti i gironi e i gruppi della prossima Nations League 2020-2021: l’Italia con Polonia, Bosnia e Olanda. Ecco il calendario ufficiale

Possiamo essere ottimisti per la prossima Nations League 2020-2021. Infatti, l’urna di Amsterdam è stata assolutamente positiva per l’Italia di Roberto Mancini.

Le avversarie della nazionale italiana saranno Polonia, già affrontata nella prima edizione della competizione, poi vinta dal Portogallo, Bosnia e, soprattutto, l’Olanda, che proverà a rifarsi dopo aver perso la finale dell’anno scorso contro i lusitani, nel Gruppo 1.

La Nations League 2020-2021 inizierà tra il 3 e il 5 settembre per poi concludersi tra il 15 e il 17 novembre, visto che le qualificate alle Finals giocheranno a giugno 2021 e gli spareggi retrocessione direttamente a fine marzo 2022, in prossimità dei Mondiali in Qatar.

L’Italia può considerarsi fortunata, visto che gli altri gironi sono sicuramente più equilibrati. Da paura il Gruppo 3 della Lega A con i campioni del Portogallo a difendere il titolo contro Francia, Croazia e Svezia, mentre Danimarca e Islanda proveranno a contrastare Belgio e Inghilterra nel Gruppo 2 e Spagna e Germania dovranno vedersela con Ucraina e Svizzera nel Gruppo 4.

Nella Lega B risalta all’occhio il Gruppo 3 con Turchia, Serbia e Russia contro l’Ungheria, mentre riguardo la Lega C e la Lega D se la giocheranno tutte fino alla fine.

Ecco tutti i gironi e i gruppi della Nations League 2020-2021:

LEGA A:

Gruppo 1 : Polonia, Bosnia-Erzegovina, Italia, Olanda

Gruppo 2: Islanda, Danimarca, Belgio, Inghilterra

Gruppo 3: Croazia, Svezia, Francia, Portogallo

Gruppo 4: Germania, Ucraina, Spagna, Svizzera

LEGA B:

Gruppo 1 : Romania, Irlanda del Nord, Norvegia, Austria

Gruppo 2: Israele, Scozia, Slovacchia, Repubblica Ceca

Gruppo 3: Ungheria, Turchia, Serbia, Russia

Gruppo 4: Bulgaria, Finlandia, Irlanda, Galles

LEGA C:

Gruppo 1 : Azerbaigian, Lussemburgo, Cipro, Montenegro

Gruppo 2: Armenia, Estonia, Macedonia del Nord, Georgia

Gruppo 3: Moldavia, Slovenia, Kosovo, Grecia

Gruppo 4: Kazakistan, Lituania, Bielorussia, Albania

LEGA D:

Gruppo 1 : Malta, Andorra, Lettonia, Isole Faroer

Gruppo 2 : San Marino, Liechtenstein, Gibilterra

Ecco il calendario ufficiale della Nations League 2020-2021:

Prima giornata: 3–5 settembre 2020

Seconda giornata: 6–8 settembre 2020

Terza giornata: 8–10 ottobre 2020

Quarta giornata: 11–13 ottobre 2020

Quinta giornata: 12–14 novembre 2020

Sesta giornata: 15–17 novembre 2020

Finals: 2, 3, 6 giugno 2021

Spareggi retrocessione: 24, 25, 28, 29 marzo 2022

Regolamento ufficiale della Nations League 2020-2021:

Sono state aumentate le partite, che da 138 sono passate a 162, così da ridurre ancora il numero delle amichevoli durante il biennio.

Tutte le squadre si affronteranno sia in casa che in trasferta e le quattro vincitrici dei giorni della Lega A si qualificheranno alla fase finale della competizione, una sorta di mini competizione con semifinali, finale terzo posto e finale. La squadra che vince le Finals si qualifica direttamente al Mondiale in Qatar del 2022.

Per quanto riguarda le altre vincitrici dei gironi delle Leghe B, C e D, esse verranno promosse alla lega successiva, mentre le ultime classificate saranno retrocesse alle leghe cadette.

