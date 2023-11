Napoli-Union Berlino, Rudi Garcia: “La partita di domani non sarà facile. Bisogna vincere per migliorare il rendimento in casa”

Alla vigilia della partita tra Napoli e Union Berlino, Rudi Garcia ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico.

Il Napoli ritroverà l’Union Berlino al Maradona, dopo la sofferta partita dell’andata che è stata sbloccata da una rete di Raspadori. Anche quella di domani sarà una partita difficile, ha ammesso il tecnico francese che però bisognerà assolutamente vincere, per poter essere più tranquilli nel passaggio dell’intero girone.

L’Union sembra essere entrato in una via senza ritorno e continua a subire sconfitte su sconfitte, anche se nella scorsa giornata si è rivelato davvero ostico. Bisognerà, dunque, fare attenzione. Qualche parola su Lindstrom che continua a partire dalla panchina, potrebbe esserci una chance per lui ma sempre da subentrato.

Il Napoli al Maradona, paradossalmente, ha difficoltà e lo dimostrano tutti gli scontri diretti affrontati finora. Non ci sarà il tutto esaurito, complice anche l’orario non proprio accessibile a tutti, ma la vittoria deve essere la giusta ricompensa per tutti. La squadra è carica così come lo sono tutti i giocatori.

Raspadori ha dimostrato grande qualità anche contro la Salernitana. Sicuramente sta affrontando un momento di grande personalità e riesce, non solo a segnare, ma anche a fare assist. Un giocatore versatile che può giocare ovunque.