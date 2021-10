Napoli-Torino: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 17-10-2021

Dove vedere Napoli-Torino, 8° Giornata di Serie A 2021-2022 Domenica 17 Ottobre 2021 ore 18:00. La partita Napoli-Torino sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Messe in archivio le gare di Nations League che hanno visto l’Italia di Roberto Mancini chiudere al terzo posto dopo la sconfitta in semifinale con la Spagna e la vittoria nella finale per il 3° e 4° posto contro il Belgio, la Serie A è pronta a ripartire nel weekend con i match dell’8° giornata che vedranno in scena, tra le altre, Lazio-Inter, in programma sabato alle 18:00 e Juventus-Roma, in programma domenica alle 20:45.

Una giornata di campionato che inizierà alle 15:00 di sabato con l’anticipo dello Stadio Alberto Picco di La Spezia tra i padroni di casa guidati da Thiago Motta e la neopromossa Salernitana di Fabrizio Castori e che si concluderà lunedì sera con il posticipo del Pierluigi Penzo di Venezia tra gli arancioneroverdi di Paolo Zanetti e la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

In mezzo, ovviamente, anche il match del Diego Armando Maradona di Napoli, in programma domenica alle 18:00, che vedrà gli azzurri di Luciano Spalletti, primi in classifica con 7 vittorie su 7 partite disputate, ospitare l’altalenante Torino di Ivan Juric che, invece, giunge in Campania da una serie di 1 sconfitta e 2 pareggi nelle ultime 3 partite.

L’incontro tra partenopei e piemontesi si preannuncia chiaramente vibrante con i primi che proveranno a portare avanti la propria striscia di vittorie consecutive e i secondi che, dal canto loro, proveranno ad invertire il trend dopo la sconfitta nel Derby della Mole contro la Juventus di due settimane fa.

Napoli-Torino, 8° giornata Serie A 17-10-2021.

Come vedere Napoli-Torino in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Napoli-Torino

Competizione: Serie A

Data: domenica 17 ottobre 2021

Orario: 18:00

Canale Tv: DAZN Channel (numero 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (app e sito)

Napoli-Torino sarà visibile, a partire dalle 18:00 di domenica 17 ottobre 2021, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. In tv, il match tra azzurri e granata sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

La telecronaca del match del Diego Armando Maradona sarà di Pierluigi Pardo con commento tecnico di Stefan Schwoch.

Altro metodo per assistere alla sfida tra partenopei e piemontesi è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Napoli-Torino sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Torino

La radiocronaca di Napoli-Torino sarà disponibile, a partire dalle 18:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Radio Kiss Kiss Italia.

Probabili formazioni di Napoli-Torino

Per quanto riguarda le formazioni, Spalletti dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Meret in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio ad Anguissa e Fabian Ruiz con Politano, Zielinski ed Insigne sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Osimhen.

Juric dovrebbe invece optare per il 3-4-2-1. Milinkovic-Savic quindi in porta con, a fargli da schermo, Djdji, Bremer e Rodriguez. A centrocampo il quartetto composto da Singo, Lukic, Mandragora ed Ansaldi con la coppia Pobega-Brekalo sulla trequarti a fare da sostegno all’unico perno offensivo, Sanabria.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djdji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Pobega, Brekalo; Sanabria.

Allenatore: Ivan Juric.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Torino sono complessivamente 154 (138 in Serie A, 4 in Serie B, 12 in Coppa Italia) con un bilancio che dice 50 vittorie degli azzurri, 44 dei granata e 60 pareggi. 185 i gol segnati dai partenopei, 182 quelli messi a referto dai piemontesi.

L’ultimo match tra le due formazioni risale a Torino-Napoli 0-2 dello scorso 26 aprile (Serie A 2020-2021), mentre l’ultima sfida al Maradona è quella del 23 dicembre 2020 terminata 1-1 (Serie A 2020-2021). Il Napoli non batte il Torino, in casa propria, dal 2-1 del 1° marzo 2020 (Serie A 2019-2020), mentre i granata non battono i campani dall’1-0 interno del 1° marzo 2015 (Serie A 2014-2015). Il Toro, infine, non vince all’ombra del Vesuvio dall’1-2 del 17 maggio 2009 (Serie A 2008-2009).

