Napoli, squadra in ritiro. Infortuni Koulibaly e Lozano: tornano nel 2021

Irrompe ancora Aurelio De Laurentiis per cercare di rimediare immediatamente al calo vistoso accusato dal Napoli nelle ultime settimane.

Ieri la squadra dI Gattuso é caduta all’Olimpico, contro la Lazio, in una gara che l’ha vista incapace di opporre resistenza valida all’avversario. Il pericolo di ripetere gli errori dello scorso anno, quando la qualifocazione in Champions sfumó a causa di una prima parte di stagione disastrosa, é concreto. Per questo De Laurentiis ha optato per un ritiro punitivo, al fine di riportare tutti all’ordine e focalizzarsi sulla prossima sfida contro Torino.

Fino a mercoledí, giorno della partita, la squadra alloggerà all’Hotel Britannique, come comunicato da una nota dirigenziale.

Infortuni Koulibaly e Lozano: tornano nel 2021

Ci si attende dunque una reazione decisa da parte del Napoli, che dovrà comunque rinunciare a Koulibaly e Lozano, usciti entrambi nel corso della sfida dell’Olimpico.

Come da comunicato societario, l’attaccante messicano ha riportato un forte trauma contusivo alla gamba sinistra, mentre Koulibaly ha accusato un risentimento al quatricipite sinistro. Entrambi si rivedranno in campo solo nel 2021.

