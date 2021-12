Napoli-Spezia, prepartita Spalletti: “Serve continuità dopo la gara col Milan. Per la Coppa d’Africa mi affido al buonsenso delle istituzioni”

Domani al Maradona, il Napoli ospiterà lo Spezia per l’ultima partita del girone d’andata della Serie A. Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita.

La pesantissima vittoria a San Siro contro il Milan ha ridato la giusta motivazione al Napoli che si avvicina alla capolista Inter. Un successo importante che andrà riconfermato domani sera nel match casalingo, ultimo del 2021, contro lo Spezia di Thiago Motta, rassegnato già per la la sua ultima partita con i Bianchi. A guastare la festa, però, è stata la recente positività del capitano Lorenzo Insigne.

Luciano Spalletti è dispiaciuto per il suo mancato impiego, lui che è il capitano del Napoli e sarà una perdita importantissima. Si avvicina, però, anche la Coppa d’Africa e molti giocatori, tra cui Osimhen, potrebbero partire. Non è ufficiale che si giochi la competizione ma Spalletti è pronto nell’eventualità. Questo, però, spetta alle istituzioni, decidere lo svolgimento per evitare ripercussioni anche dal punto di vista sanitario. Il mister si affida al buonsenso delle istituzioni.

Qualche commento anche in seguito al gol annullato al Milan domenica sera. La regola però è chiara ed è stata stabilita dalla UEFA e dalla FIFA. La situazione in occasione del gol di Kessie, annullato per fuorigioco, era chiarissima, non possono esserci delle lamentele. Proprio da domenica sera, Spalletti vorrà ripartire. Due giocatori, in particolare, si sono fatti vedere. Il primo è Lobotka che ha saputo sostituire alla grande un’assenza importante come quella di Fabian Ruiz.

Non da meno anche Juan Jesus. Il difensore ha realizzato una partita straordinaria ed ha saputo far fronte all’offensiva rossonera. Un merito anche agli esterni che quest’anno hanno segnato di più, così come anche lo stesso Elmas che ha realizzato il gol della vittoria contro il Milan.

L’obbiettivo, però, si chiama Spezia e serve vincere. Bisogna dimenticare le brutte prestazioni contro Inter, Atalanta ed Empoli e ricominciare da ciò che si è visto domenica sera. La squadra deve essere vogliosa di dare il massimo e di attaccare con il sostengo della gente che vive sull’onda emotiva dei propri giocatori.

