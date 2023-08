Napoli-Sassuolo 2-0, Rudi Garcia: “Osimhen straordinario. Kvara e Raspadori ci daranno soddisfazioni. Natan deve ancora abituarsi”

Il Napoli ha vinto in casa per 2-0 contro il Sassuolo. Le parole di Rudi Garcia al termine della partita.

Inizia bene l’esordio casalingo del Napoli contro il Sassuolo. Gli azzurri iniziano con una partenza davvero sprint e fanno subit o capire chi è che comanda. Rudi Garcia è molto soddisfatto della partita ma soprattutto del suo bomber, Osimhen che ho oggi ha fatto davvero di tutto.

Il nigeriano ha segnato il calcio di rigore e soprattutto ha mostrato il suo grande altruismo quando ha ceduto il pallone a Raspadori per il secondo calcio di rigore che però ha sbagliato. L’attaccante oggi è stato straordinario anche in fase difensiva, riuscendo a spazzare diversi palloni pericolosi.

Tanti hanno discusso sull’esclusione di Kvara, preferito a Raspadori. Per Rudi Garcia sono tutti e due importanti ma la scelta è stata precauzionale, in modo da far recuperare la forma fisica al georgiano. Con lui in campo, però, è tutta un’altra storia.

C’è da capire il destino di Natan. Sarà lui l’erede di Kim, eppure non è stato ancora schierato. Per il tecnico c’è bisogno ancora di una preparazione adeguata perché deve smaltire la stanchezza e soprattutto deve abituarsi ad un nuovo calcio. Nella prossima giornata arriverà la Lazio ed è il primo banco di prova vero per il Napoli.