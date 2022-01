Napoli-Sampdoria: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 9-1-2022

Dove vedere Napoli-Sampdoria, ventunesima giornata di Serie A 2021-2022 domenica 9 gennaio 2022 ore 16:30. La partita Napoli-Sampdoria sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Messo in archivio il prezioso pareggio del giorno dell’Epifania in casa della Juventus di Massimiliano Allegri, che gli ha permesso di confermarsi in terza posizione con 40 punti, a meno sei dall’Inter capolista (i nerazzurri hanno una partita in meno a causa della mancata disputa, causa Coronavirus, del match col Bologna), il Napoli di Luciano Spalletti si prepara a ricevere, in occasione della prima gara casalinga del 2022, valevole per la ventunesima giornata di campionato in Serie A, la Sampdoria di Roberto D’Aversa che, quindicesima in classifica con 20 punti, giunge all’ombra del Vesuvio dalla cocente sconfitta interna contro il Cagliari di Walter Mazzarri.

Napoli-Sampdoria, ventunesima giornata Serie A 9-1-2021.

I favori del pronostico del match del Maradona sorridono ovviamente ad Insigne e compagni che, sebbene ridotti all’osso dalle ormai note assenze dovute a Covid e Coppa d’Africa, partono favoriti con una squadra, quella doriana, apparsa veramente poca cosa in questa prima parte di campionato. La posta in palio vale chiaramente tantissimo per entrambe le formazioni, ma la voglia degli azzurri di riassaporare la gioia di una vittoria interna che manca dal 4-0 alla Lazio dello scorso 28 novembre, dovrebbe, come detto, prevalere sulle ambizioni dei blucerchiati che, dal canto loro, non vincono dall’1-3 al Genoa del 10 dicembre scorso.

Guarda Napoli – Sampdoria in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Napoli-Sampdoria in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Napoli-Sampdoria

Competizione: Serie A

Data: domenica 9 gennaio 2022

Orario: 16.30

Canale Tv: DAZN Channel (numero 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (app e sito)

Napoli-Sampdoria sarà visibile, a partire dalle 16.30 di domenica 9 gennaio 2022, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. In tv, il match tra azzurri e blucerchiati sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

La telecronaca del match del Diego Armando Maradona sarà di Ricky Buscaglia con commento tecnico di Dario Marcolin.

Altro metodo per assistere alla sfida tra partenopei e liguri è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Napoli-Sampdoria sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Sampdoria

La radiocronaca di Napoli-Sampdoria sarà disponibile, a partire dalle 16.30, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Radio Kiss Kiss Italia.

Probabili formazioni Napoli-Sampdoria

Per quanto riguarda le formazioni, Spalletti dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Ospina in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Ghoulam. A centrocampo spazio a Demme e Lobotka con Politano, Zielinski ed Insigne sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Mertens.

D’Aversa dovrebbe invece optare per un più classico 4-4-2. Audero quindi in porta con, a fargli da scudo, Ferrari, Dragusin, Chabot e Murru. Centrocampo a quattro con Bereszynski, Yepes, Ekdal e Thorsby. In attacco, la coppia formata da Gabbiadini e Quagliarella.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Ferrari, Dragusin, Chabot, Murru; Bereszynski, Yepes, Ekdal, Thorsby; Gabbiadini, Quagliarella.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Sampdoria sono complessivamente 127 (109 in Serie A, 6 in Serie B, 12 in Coppa Italia) con un bilancio che parla di 52 vittorie dei partenopei, 34 dei blucerchiati e 41 pareggi. 162 i gol segnati dai campani, 143 quelli messi a referto dai liguri.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a Sampdoria-Napoli 0-4 dello scorso 23 settembre (Serie A 2021-2022). L’ultimo precedente al Maradona è, invece, Napoli-Sampdoria 2-1 del 13 dicembre 2020 (Serie A 2020-2021). I doriani non battono gli azzurri dal 3-0 di Marassi datato 2 settembre 2018 (Serie A 2018-2019), mentre l’ultima vittoria all’ombra del Vesuvio risale addirittura allo 0-2 del 19 aprile 1998 (Serie A 1997-1998). Per quanto riguarda i pareggi, infine, l’ultimo risale a Napoli-Sampdoria 2-2 del 30 agosto 2015 (Serie A 2015-2016).

Migliori Bookmakers AAMS