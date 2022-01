Napoli-Salernitana: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 23-1-2022

Dove vedere Napoli-Salernitana, ventitreesima giornata di Serie A 2021-2022 domenica 23 gennaio 2022 ore 15.00. La partita Napoli-Salernitana sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Reduce da una mini striscia di due vittorie consecutive, ottenute contro Sampdoria e Bologna, il Napoli di Luciano Spalletti, terzo in classifica con 46 punti, a meno quattro dall’Inter capolista (i nerazzurri hanno una partita in meno), apre le porte del Diego Armando Maradona, per la ventitreesima giornata di campionato in Serie A, alla desolata Salernitana di Stefano Colantuono che, ultima in graduatoria con otto punti di ritardo sulla zona salvezza, arriva all’ombra del Vesuvio dalla sentenza che, due giorni fa, le ha inflitto un punto di penalizzazione, con conseguente sconfitta a tavolino per 3-0, per non essersi presentata, causa Covid, alla sfida con l’Udinese in programma lo scorso 21 dicembre.

Napoli-Salernitana, ventitreesima giornata Serie A 23-1-2022.

La situazione dei granata è tragica e solo un miracolo sportivo potrà salvare la squadra del neo presidente Iervolino da una retrocessione che, già a gennaio, appare pressoché scontata. I partenopei, dal canto loro, eccezion fatta per la debacle interna della settimana scorsa, negli ottavi di finale di Coppa Italia, contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, puntano a dare continuità a quanto di buono fatto nelle ultime tre gare di campionato per confermarsi in zona Champions League e, soprattutto, per tenere vivo un sogno scudetto ancora chiaramente alla portata.

Come vedere Napoli-Salernitana in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Napoli-Salernitana

Competizione: Serie A

Data: domenica 23 gennaio 2022

Orario: 15.00

Canale Tv: DAZN Channel (numero 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (app e sito)

Napoli-Salernitana sarà visibile, a partire dalle 15.00 di domenica 23 gennaio 2022, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. In tv, il match tra azzurri e granata sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

La telecronaca del match del Diego Armando Maradona sarà di Edoardo Testoni con commento tecnico di Massimo Gobbi.

Altro metodo per assistere alla sfida tra partenopei e salernitani è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Napoli-Salernitana sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Salernitana

La radiocronaca di Napoli-Salernitana sarà disponibile, a partire dalle 15.00, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Radio Kiss Kiss Italia.

Probabili formazioni Napoli-Salernitana

Per quanto riguarda le formazioni, Spalletti dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Meret in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo spazio a Lobotka e Fabian Ruiz con Lozano, Zielinski ed Elmas sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Mertens.

Colantuono dovrebbe invece affidarsi al suo solito 3-5-2. Belec quindi in porta con, a fargli da scudo, Delli Carri, Veseli e Gyomber. Centrocampo a cinque con Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Obi e Ruggeri. In attacco, la coppia formata da Gondo e Bonazzoli.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Salernitana (3-5-2): Belec; Delli Carri, Veseli, Gyomber; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Gondo, Bonazzoli.

Allenatore: Stefano Colantuono.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Salernitana sono complessivamente 23 (3 in Serie A, 12 in Serie B, 8 in Coppa Italia) con un bilancio che parla di 9 vittorie degli azzurri, 3 dei granata e 11 pareggi. 32 i gol segnati dai partenopei, 20 quelli messi a referto dai salernitani.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a Salernitana-Napoli 0-1 dello scorso 31 ottobre (Serie A 2021-2022). L’ultimo precedente all’ombra del Vesuvio, invece, risale a Napoli-Salernitana 3-0 del 16 agosto 2009 (terzo turno Coppa Italia 2009-2010). La Bersagliera, che non ha mai vinto in trasferta, non batte il Napoli dal 2-0 interno del 24 novembre 2002 (Serie B 2002-2003). Quanto ai pareggi, infine, l’ultimo sul terreno del San Paolo, oggi Diego Armando Maradona (non consideriamo lo 0-0 di Napoli-Salernitana giocata a Campobasso il 9 novembre 2003 – Serie B 2003-2004), è l’1-1 del 25 agosto 2002 (fase a gironi Coppa Italia 2002-2003).

