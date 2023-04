Napoli-Salernitana 1-1, Spalletti: “Vogliamo dare la gioia ai tifosi quanto prima. Sul gol potevamo fare di più”

Il Napoli inciampa in casa contro la Salernitana. A Mathias Olivera risponde Dia che pareggia e posticipa la festa scudetto del Napoli. Le parole di Luciano Spalletti al termine della partita.

Oggi doveva essere una giornata storica per il Napoli. Gli azzurri con una vittoria avevano il tricolore matematicamente in tasca. Bisognava solamente vincere con la Salernitana e poteva accarezzare il terzo scudetto. Gli azzurri vengono bloccati dalla rete di Dia che rovina la festa. Luciano Spalletti è molto dispiaciuto al termine della partita.

Lo scudetto non è mai stato messo in discussione ma c’è amarezza per averlo rimandato. Questo si è avvertito anche tra i calciatori che hanno dato davvero tutto in campo. La Salernitana, comunque, si è difesa molto bene e alla prima occasione si è inventata un tiro davvero di grande fattura, anche se si poteva fare qualcosa in più visto che Juan Jesus si è perso completamente il senegalese. Ciò che è mancato al Napoli è sicuramente la malizia di essere più efficaci davanti la porta avversaria.

Il pubblico oggi è stato meraviglioso ma basta percorrere solamente l’ultimo chilometro ed è fatta. Il sogno può diventare sempre più realtà ma prima bisognerà passare ad Udine, dove il Napoli giocherà giovedì. In realtà, la gioia potrebbe arrivare già mercoledì in caso di non vittoria della Lazio contro il Sassuolo.

Non si può, però, non fare i complimenti a questi ragazzi. Oggi tutti hanno dimostrato grinta e passione e Spalletti è davvero orgoglioso di lavorare con loro. Lo scudetto è la giusta ricompensa dopo un anno di critiche verso la società. Serve solamente un piccolo passo in più per poter entrare nella storia e acciuffare il titolo che manca da ben trentatré anni.