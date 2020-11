Napoli-Roma 4-0, le pagelle: Pedro e Miki, i grandi assenti. Dzeko e Pellegrini imballati

I giallorossi steccano la gara con i partenopei. Tante le insufficiente, meglio i sostituti

Il salto non c’è stato. La Roma rimane lì, intasata nelle proprie angosce e, forse, nei troppi discorsi. Al San Paolo (prossimo a cambiare nome per rendere onore a Maradona) i giallorossi crollano inesorabilmente sotto i colpi del Napoli. I partenopei rendono omaggio a El Pibe de Oro nel migliore dei modi vincendo 4-0 ed agganciando la Roma a 17 punti.

Nel primo tempo la Roma sfodera la peggior prestazione della stagione. La squadra di Fonseca è bloccata e macchinosa: i capitolini, vittime della pressione del Napoli, faticano ad imbastire la minima azione, non riuscendo a mettere in fila la minima rete di passaggi.

Ne trae beneficio il Napoli, che dopo i primi venti minuti si stabilisce nella metà campo dei capitolini. La pressione partenopea porta gli ospiti a cadere nel nervosismo: Ibanez atterra Mertens a pochi metri dall’area. Dalla punizione che segue Insigne rende omaggio a Maradona con un gioiello di punizione che si insacca sul primo palo di Mirante. I partenopei continuano l’assedio cercando il raddoppio, negato dagli interventi del portiere campano.

L’inizio della ripresa vede la Roma accennare una ripresa, favorita anche dall’ingresso di Villar per Mhkytarian. Ad abbassare le aspettative giallorosse ci pensa però il tiro da fuori area di Fabian Ruiz che vale il raddoppio. Nell’animo dei giallorossi svanisce l’amor proprio, completamente annientato poi dal tris di Mertens e dalla serpentina dell’ex Politano che vale il poker partenopeo.

Gara irriconoscibile della Roma, timoroso e bocciata al primo esame. Il tempo per piangersi addosso non c’è. L’imperativo deve essere ripartire, già a partire da giovedì nella gara con lo Young Boys.

LE PAGELLE

Mirante 4,5 – Il gol del vantaggio arriva sul primo palo. Qualcosa da rivedere sulla posizione e sulla spinta. Si riscatta con due importanti interventi su Mertens ed Insigne dopo la rete. Bene la scelta del tempo sull’uscita ad inizio ripresa. Pietrificato in occasione del raddoppio, respinge davanti a sé il tiro di Elmas che porta il tris firmato da Mertens.

Mancini 5,5 – Titolare nonostante le condizioni non eccelse, fin quando resta in campo disputa una gara consta di concentrazione e sicurezza. (Dal 38’ Juan Jesus 6 – Sostituisce ancora una volta Mancini. Lo fa disputando una gara onesta. Unica sbavatura: il tiro di Ruiz che porta al vantaggio gli passa sotto le gambe

Cristante 5,5 – Si prende qualche azzardo in più in fase di costruzione ad inizio gara, non dimenticandosi però quella difensiva dove ribatte diversi tentativi dell’attacco partenopeo. Cala dopo il terzo gol. Preciso, fin quando ha retto.

Ibanez 5,5 – Non è nelle migliori condizioni e lo si vede. Perde un pallone velenoso in zona trequarti che poteva costare caro. Mertens non è l’avversario più facile, ma seppur con le cattive (è stato ammonito) lo tiene a bada. Concentrato, nonostante tutto.

Karsdorp 4,5 – Attento su Insigne ad inizio gara, si spinge di meno in avanti. Rimane dunque arretrato, dove si rivela utile in chiusura. Colpevole sul secondo calo, poi cala ulteriormente.

Veretout 5,5 – Cerca di essere la chiave risolutrice di diverse situazione non riuscendo tuttavia nell’intento. La troppa foga lo porta a gestire male le ripartenze che gli capitano sui piedi. Verso la fine del primo tempo accusa un fastidio muscolare, che non gli impedisce di continuare la gara. Macchinoso e scarico. (Dal 45′ Villar 6 – Riesce a far respirare la manovra giallorossa con l’ormai sempre presente calma e sicurezza. Non a caso nell’inizio del secondo tempo la Roma gioca a meglio. Con calma si sta imponendo.

Pellegrini 5 – Si fa vedere in due-tre occasioni per dare calma all’azione, poi niente più. Come tutta la squadra migliora nel secondo tempo. Le scorie del Covid, inoltre, sono ancora presenti Sottotono.

Spinazzola 6 – Inizia peccando in entrambe le fasi. Fonseca lo sposta di fascia e migliora. Ritorna a sinistra e continua sulla stessa lunghezza d’onda. Ad inizio ripresa gestisce nel peggior dei modi un contropiede che poteva essere utile. Attento e caparbio.

Pedro 5 – Cerca subito la conclusione dopo il fischio d’inizio, poi la solita luce che lo contraddistingue non si vede. Da un giocatore della sua caratura ci si aspettava ben altra gara. Assente e deludente.

Mkhitaryan 5,5 – Sbaglia qualche passaggio e decisione di troppo. Non riesce a carburare come ci si aspettava. Ad inizio ripresa si accende un po’, salvo poi ritornare a brancolare nel buio. Come Pedro è il grande assente.

Dzeko 5 – Torna ad indossare la fascia da capitano dopo la positività al Covid-19, ma per scrollarsi di dosso la ruggine ci mette un po’. Imballato.

All. Fonseca 5 – La Roma stecca il banco di prova. Nel primo tempo i giallorossi sono intrappolati nella prudenza – forse paura – a non scoprirsi. Il grande salto non c’è stato, almeno non ancora. L’imperativo ora è leccarsi le ferite e ripartire, da giovedì nella gara contro lo Young Boys.

