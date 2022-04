Napoli-Roma 1-1, post-partita Spalletti: “In alcuni momenti si è perso il palleggio. Abbiamo l’obbligo di vincere tutte le partite”

Il Napoli subisce la rete del pareggio a pochi minuti dal termine. Gli azzurri perdono un’importante treno per la lotta scudetto. Festeggia la Roma.

Il Napoli non riesce a sfruttare un’opportunità ghiotta. Bisognava vincere per poter continuare a sognare lo scudetto, dopo i successi di Milan ed Inter. Gli azzurri ci stavano riuscendo e comandavano la partita fino al gol di El Shaarawy che ha regalato il pari alla Roma. Il Napoli spreca una grande occasione e la delusione per Luciano Spalletti è tanta.

Il tecnico si aspettava qualcosa in più soprattutto da chi era subentrato nella ripresa. La sua squadra ha perso troppi palloni e ognuno deve prendersi le proprie responsabilità. L’uscita di Lobotka ha sicuramente complicato le cose perché poi è venuto a mancare un perno a centrocampo. Per lui si teme solo un crampo e non un grave infortunio.

Questo pareggio, però, potrebbe compromettere la lotta scudetto. Per il tecnico fin quando la matematica non condanna il Napoli, i suoi uomini continueranno a crederci. Tra i vari fattori che hanno portato al pareggio forse ci sono i cambi. Quest’ultimi hanno portato il Napoli ad avere un atteggiamento troppo difensivo.

Osimhen poi è stato servito anche troppo poco. Ci si aspettava qualcosa di più anche dal nigeriano che è stato molto passivo durante la partita. Dopo questo mezzo passo falso, il Napoli non ha più scusanti. L’obbiettivo sarà vincere tutte le prossime partite, a partire dalla prossima trasferta contro l’Empoli dove mancherà un difensore importante come Koulibaly.