Napoli, ricaduta alla caviglia per Mertens: ancora indisponibile per Gattuso

Il numero 14 del Napoli si è recato in Belgio per continuare la riabilitazione alla caviglia.

Altro infortunio per Dries Mertens

In un periodo abbastanza complicato per tutto l’ambiente partenopeo, nemmeno uno dei simboli del Napoli degli ultimi anni riesce a trovare pace in una stagione del tutto sfortunata.

Dries Mertens non sarà disponibile per il prossimo match che gli uomini di Gattuso disputeranno contro il Parma, ma la preoccupazione è che possa saltare anche molte altre partite a causa di un riacutizzarsi del problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori dai campi fino ad ora.

L’attaccante belga, già nella partita di Coppa Italia contro lo Spezia, aveva lamentato vari fastidi provenienti dalla caviglia sinistra, ovvero la stessa che gli causò l’infortunio, più di un mese fa, contro l’Inter.

Oggi, la notizia della ricaduta fisica di Mertens, è stata confermata dalla stessa società partenopea e da Gattuso che ha deciso di non convocare il ragazzo, che intanto è atteso al ritorno in patria.

Mertens, infatti, tornerà in Belgio per continuare le terapie di riabilitazione alla caviglia sinistra, lasciando i suoi compagni a Napoli, in attesa dell’arrivo del Parma.

L’infortunio del belga è lo specchio di una stagione complicata e, allo stesso tempo, sfortunata per i colori azzurri che se da un lato non riescono a mostrare una convincente continuità di prestazioni, dall’altro possono recriminare i tanti infortuni di uomini da cui ci si aspettava molto, Osimhen su tutti.

I tempi di recupero di Mertens sono ancora incerti, ma Gattuso spera di riaverlo il prima possibile.

