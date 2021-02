Napoli, Petagna infortunato: salta Granada e Atalanta

L’attaccante ha rimediato una distrazione al retto femorale destro dopo l’allenamento di ieri.

C’è sempre qualcosa a guastare l’allegria in casa Napoli. La squadra azzurra, certezze e morale ritrovato dopo la vittoria contro la Juventus, dovrà fare a meno di Andrea Petagna per le importanti sfide a Granada e Atalanta. L’ex attaccante di Milan e Spal ha rimediato infatti una distrazione al retto femorale destro durante la sessione d’allenamento di ieri pomeriggio:

Oggi Petagna ha effettuato un lavoro personalizzato e, come detto, salterà sicuramente la partita in Europa League contro il Granada e lo scontro diretto per la Champions contro l’Atalanta.

Petagna, che era partito titolare in cinque delle ultime sei gare de Napoli, potrebbe ora tornare a disposizione solo per il derby contro il Benevento in programma tra due settimane, costringendo dunque Gattuso a fare a meno di lui in Coppa.

