Napoli, non solo Lazio: la Fiorentina si inserisce per Gattuso

Aumentano le pretendenti interessate alla situazione di Gennaro Gattuso. La Fiorentina, che molto probabilmente non rinnoverà Iachini, ci sta pensando.

Il Napoli e Gennaro Ivan Gattuso, sembrano ormai destinati a dirsi addio a fine stagione e questo movimento nella panchina partenopea è destinato a scuotere molti equilibri del nostro campionato.

La permanenza dell’ex centrocampista della Nazionale ai piedi del Vesuvio è arrivata ai titoli di coda con un bilancio dolceamaro che, però, può comunque soddisfare Gattuso che ha saputo riprendere dalle ceneri una squadra sfiduciata dal fallimento della gestione Ancelotti e si sta ancora giocando un possibile accesso in Champions League.

Le maggiori problematiche sono arrivate proprio durante quest’anno dove, tra sfortuna per gli infortuni e una gestione non troppo eccellente della tattica e dello spogliatoio, la squadra non ha reso quanto sperato dimostrandosi, per lunghi tratti, al di sotto delle aspettative.

A nulla potrebbe servire questo buon finale di campionato, ma altri club italiani si stanno lasciando ingolosire dalla tentazione di affidare il proprio progetto nelle mani di “Ringhio“.

Oltre la Lazio, che potrebbe salutare Simone Inzaghi qualora dovesse decidere di cambiare panchina (lo stesso Napoli è interessato), è la Fiorentina la squadra più interessata all’allenatore.

I Viola hanno dovuto salutare anzitempo Cesare Prandelli dopo la tanto spiazzante, quanto comprensibile, lettera d’addio dell’ex tecnico della Nazionale che ha deciso, per problemi personali, di lasciare il calcio e dimettersi dalla panchina della squadra che ha amato.

Il progetto della Fiorentina, attualmente affidato a Iachini, dovrebbe comprendere un’allenatore di più alto profilo per la prossima stagione, facendo in modo che la nuova permanenza di Iachini a Firenze, sia meno duratura e con l’unico compito di traghettare la rosa verso la salvezza.

I nomi nella lista di Commisso sono tanti, la Fiorentina vuole tornare ad essere una delle grandi del nostro campionato e al proprietario americano piace lo stile e la grinta dell’allenatore calabrese che potrebbe vedere nella piazza di Firenze, la prossima meta della sua carriera.

