Napoli, Milik si riavvicina: il polacco chiede il rinnovo di contratto

Novità interessanti giungono da Castel Volturno: stando a quanto circolato in rete nelle ultime ore, pare che Arek Milik abbia chiesto il rinnovo di contratto al Napoli. Il club azzurro valuta l’opzione. L’intento è quello di cedere il polacco a gennaio così da guadagnarci almeno 15/20 milioni di euro.

All’indomani della sconfitta interna per 0 a 2 contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi, il Napoli di Aurelio De Laurentiis raccoglie i cocci di una disfatta da dimenticare al più presto e pensa già alla delicata sfida di Europa League contro i modesti croati del Rijeka. La sconfitta contro i neroverdi ha parzialmente ridimensionato la consapevolezza degli uomini di Gattuso che sono ora già con la testa all’importante partita di giovedì sera. E se da un lato, come detto, la squadra del tecnico calabrese si sta preparando al meglio per la partita contro gli Squali, dall’altro c’è una dirigenza che sta lavorando ad un’operazione che solo poche settimane fa sembrava impossibile.

Stando a quanto circolato in rete nelle ultime ore, pare infatti che Arek Milik, ormai fuori da ogni tipo di progetto partenopeo, abbia chiesto al club azzurro il rinnovo di contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Il polacco, che finora ha giocato solo nelle amichevoli estive e nelle gare di Nations League con la sua Polonia, non vuole mettere a repentaglio la sua partecipazione ad Euro 2021 stando fermo tutto l’anno e per questo avrebbe chiesto al Napoli il rinnovo del rapporto così da permettere ad eventuali pretendenti di trattare il suo cartellino già a gennaio.

Dal canto suo De Laurentiis non disdegna tale idea, anche perché guadagnare 15/20 milioni di euro dalla cessione dell’ex Ajax è sempre meglio che perderlo a parametro zero il prossimo giugno. Quindi l’entourage del giocatore e gli uomini di mercato campani si sono incontrati nei giorni scorsi per parlare del da farsi e, sebbene la questione sia ancora in alto mare, sia la società che Milik sperano in un accordo pacifico che faccia felici entrambe le parti.

