Napoli-Milan, Spalletti: “Osimhen grande perdita ma Simeone è pronto e merita l’opportunità. Futuro? Non mi interessa pensarci”

Alla vigilia della sfida tra Napoli e Milan, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico toscano.

Al Napoli spetta un mese di aprile davvero pieno. Tra le tante squadre che dovrà affrontare c’è soprattutto il Milan. I rossoneri saranno avversari del Napoli, non solo domani sera in campionato, ma anche nei quarti di Champions League. Un momento davvero decisivo per gli azzurri che sono ad un passo dalla storia. Tuttavia, una notizia di ieri nel pomeriggio ha scosso leggermente l’ambiente.

Osimhen, infatti, ha accusato un colpo con la nazionale e non ci sarà nella partita di domani sera. L’infortunio, dunque, lo porterà a saltare diverse partite. Resta ancora da capire, invece, se riuscirà a recuperare per la Champions. Una grande perdita, a detta di Spalletti, un giocatore del genere è davvero importante anche se, statistiche alla mano, senza il nigeriano il Napoli ha comunque vinto un gran numero di partite.

Per questo motivo che ci sarà il Cholito Simeone al suo posto. L’argentino ha sempre dimostrato di avere la giusta voglia e la fame agonistica che serve in campo, lui che nel match d’andata a San Siro era stato l’eroe decisivo per la vittoria. Unica cosa è che Simeone è meno veloce di Osimhen ma dal punto di vista del gioco cambia davvero poco. Il Cholito merita questa grande occasione.

Domenica sera ci sarà il tutto esaurito, eppure la Curva ha deciso di scioperare. Al tifo organizzato non è andato giù il divieto di portare striscioni e bandiere nello stadio. Il Napoli ha bisogno, comunque, del supporto dei tifosi che domani, se ci sarà, sarà davvero poco. Tuttavia, i giocatori stanno dando davvero il massimo per poter far sognare l’intera piazza.

Il Napoli non è per nulla imbattibile ed è inutile dire già di aver vinto, ha aggiunto anche Spalletti. Il Milan è una squadra costruita bene ed il match di San Siro lo ha confermato. Le due squadre erano in perfetto equilibrio ed i rossoneri si sono fatti vedere molto spesso nell’area avversaria. Sarà una partita davvero complessa da risolvere.

Qualche domanda anche sul futuro. Per Spalletti è inutile parlare del contratto perché è un qualcosa che deciderà solo con la società. L’unica cosa che interessa a Spalletti sono i risultati della propria squadra e far felice anche tutti i tifosi.