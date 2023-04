Napoli-Milan in Diretta TV e Streaming e Probabili Formazioni 18-04-2023

Dove vedere Napoli-Milan, partita valida per il ritorno dei Quarti di Finale di Champions League. La sfida tra Napoli e Milan sarà trasmessa in diretta TV su Canale 5 e Sky ed in Streaming su Infinity.

La sfida tra Napoli e Milan si giocherà alle ore 21.00 di Martedì 18 aprile al “Diego Armando Maradona” e si prevede il tutto esaurito.

Napoli-Milan, Ritorno dei Quarti di Finale di Champions League

Sfida cruciale tra il Napoli di Luciano Spalletti e il Milan di Stefano Pioli.

Il Napoli è reduce dal pareggio per 0-0 contro il Verona allenato da Marco Zaffaroni.

I partenopei sono 1° in classifica e hanno conquistato 75 punti in 30 giornate di campionato.

Il Milan è reduce dal pareggio per 1-1 in casa del Bologna allenato da Thiago Motta.

I rossoneri sono 3° in classifica (in coabitazione con la Roma momentaneamente) , con 53 punti conquistati in 30 giornate di campionato.

Osimhen completerà il reparto avanzato del Napoli

Kjaer favorito su Kalulu e Thiaw per affiancare Tomori in difesa.

Come vedere Napoli-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

Sarà possibile vedere la partita tra il Napoli di Luciano Spalletti e il Milan di Stefano Pioli, martedì 18 Aprile 2023, alle ore 21.00 in chiaro su Canale 5.

C’è anche la possibilità di seguire la partita in streaming su Infinity.

Il match sarà trasmesso anche su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Su SKY il match verrà raccontato da Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

C’è anche la possibilità di seguire la partita tra Napoli e Milan sull’app di Sky, chiamata Sky Go, ma anche utilizzando il servizio streaming di Sky, denominato Now TV.

Napoli Milan , inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la radiocronaca Live di Napoli-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Milan in diretta live sulle frequenze di Radio Uno Rai. E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Napoli-Milan:

Luciano Spalletti schiererà il “suo” Napoli con il classico 4-3-3. Assenti Kim e Anguissa per squalifica, verranno sostituiti da Juan Jesus e Elmas. Osimhen completerà il reparto avanzato con Politano e Kvaratskhelia.

Stefano Pioli schiererà il “suo” Milan con il classico 4-2-3-1. Kjaer sembra favorito a giocare su Thiaw e Kalulu, così come Diaz dovrebbe giocare al posto di Saelemaekers. Krunic sostituirà Pobega e completerà con Leao il tridente dietro Giroud.

Probabili formazioni Bologna-Milan:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Diaz; Krunic, Leao, Giroud.