Napoli-Milan Dichiarazioni pre partita Bonera : “Tutte le partite sono molto importanti”

Daniele Bonera si presenta ai microfoni in vista della gara di campionato contro il Napoli, dell’ex compagno di squadra Gennaro Gattuso. Sulla partita di domani: “Tutte le partite sono molto importanti, non la vedo come un esame finale, credo nella responsabilità dei giocatori, è solo un piccolo tassello, manca davvero troppo”.

Su Gattuso: “E’ stato un amico in campo e continua ad esserlo fuori, ci sarà spazio dopo la partita per un saluto affettuoso”.

Sulla condizione fisica di Ante Rebic: “E’ un giocatore importante, deve avere una condizione buona per le sue caratteristiche, sappiamo che non è al 100% perché il problema al gomito lo condiziona nella gestualità. Non ci voleva l’infortunio di Leao ma in quella zona abbiamo tante soluzioni”.

Napoli-Milan, 8° giornata di Serie A

Su Ibrahimovic: “Aveva bisogno di staccare anche mentalmente, si è presentato come sempre da capo gruppo, sappiamo la sua importanza. La squadra è cresciuta in tutti i suoi elementi come responsabilità e cultura del lavoro. Vedere i giocatori che tornavano dalla nazionale solo per salutare e fare terapie mi ha riempito di orgoglio”.

Bonera si sofferma anche sulla tematica dei rigori e dice che se Ibrahimovic ha detto che i rigori li tirerà Kessie, vuol dire che così sarà.

Su Calhanoglu: “Siamo contentissimi del rendimento di Calhanoglu, sull’aspetto contrattuale non voglio entrare ma lui è uno di quelli che ieri mi ha fatto capire che tiene a questa maglia”.

Sul momento difficile di Romagnoli: “E’ il nostro capitano, siamo contenti di tutto quello che fa, gli errori fanno parte del calcio, ha tutto il nostro supporto, non vedo problemi”.

