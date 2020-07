Napoli-Milan 2-2, Dichiarazioni post partita Pioli: “Bravi a rimanere in partita nelle difficoltà”.

Stefano Pioli è soddisfatto del punto ottenuto sul campo di una delle squadre più in forma e forti del campionato: “Stasera è stata dura, per la qualità dei nostri avversari, siamo stati bravi a rimanere dentro la partita nelle difficoltà e siamo comunque riusciti a portare a casa un risultato importante”.

Sulla rabbia di Ibrahimovic, al momento della sostituzione il tecnico rossonero ci dice questo: “Ibra arrabbiato dopo il cambio? E’ normale, sapeva che potevamo fare qualcosa meglio”.

Stefano Pioli, allenatore del Milan

L’ex tecnico di Lazio e Inter loda soprattutto la coppia Kessie-Bennacer, fondamentale nel suo centrocampo: Stanno veramente dando un rendimento importante, si stanno conoscendo sul campo, ci danno un gran palleggio ed ottime coperture, hanno tirato la carretta finora, vedrò di volta in volta, probabilmente Mercoledì farò qualche cambio”.

Infine alla consueta domanda sul futuro il tecnico rossonero risponde così: “Me lo chiedono in tanti, non sto pensando al mio futuro, alleno un grande club e dei giocatori che mi hanno sempre dato una disponibilità totale. Il 3 agosto decideremo insieme, non voglio perdere energie per situazioni che non posso neanche controllare, voglio concentrarmi sui calciatori”.

