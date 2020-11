Napoli-Milan 1-3, Dichiarazioni post partita Bonera: “Pioli contentissimo, vittoria importante”

Daniele Bonera è soddisfatto della vittoria del suo Milan al San Paolo e ci racconta le sensazioni di Stefano Pioli: “Era contentissimo, ha visto tutta la squadra in videochiamata negli spogliatoi, ha fatto i complimenti a tutti”.

Su Ibrahimovic: “Aveva il ghiaccio nella parte posteriore della coscia, sembra un problema muscolare ma l’entità non la conosciamo. Non è solito uscire dal campo, vediamo nei prossimi giorni gli esami”.

Daniel Bonera, oggi allenatore del Milan

Sul momento della squadra: “Siamo migliorati molto anche nella preparazione alle partite, l’attenzione di ogni giocatore è sempre alta. Questi miglioramenti ci fanno guardare al futuro con grande ambizione, non voglio ripetermi ma siamo una squadra che ha l’obbligo di migliorarsi ma non di vincere. Vediamo come andranno le prossime partite”.

Sulle rivali: “Non si sottovaluta nessuno. Il Napoli è una grande squadra, ha trovato davanti un’altra grande squadra. Ci sono troppe partite a disposizione. Ci sono squadre che hanno investito e sono state costruite per vincere il campionato, noi non siamo stati costruiti per vincere subito, il nostro percorso ci permettere di crescere piano piano, può essere un vantaggio ma è prematuro”.

