Napoli-Milan 0-4, Voti, pagelle e analisi, Show dei rossoneri al “San Paolo”

Il Milan disputa la partita più bella dell’anno e vince con un rotondo 0-4 contro la squadra più forte della Serie A. Vantaggio dei rossoneri grazie a Leao servito magistralmente da Diaz. Raddoppio siglato proprio dallo spagnolo. Nella ripresa Leao nuovamente e Saelemaekers con una stupenda serpentina, chiudono il match con il punteggio di 0-4 per il Milan.

Top Napoli:

Meret 6,5 L’unico questa sera del Napoli all’altezza di tutta la stagione. Evita almeno altri due gol, dimostrandosi sempre reattivo. Sui 4 gol subito non ha nessuna colpa.

Flop Napoli:

Di Lorenzo 4 Il peggiore in campo. Soffre continuamente le incursioni e la velocità dei rossoneri e non riesce a tenere ben strette le marcature.

Anguissa 4,5 In mezzo al campo viene completamente annullato dalla grande prestazione del trio Tonali-Bennacer-Krunic.

Simeone 4,5 Un solo lampo nella sua partita, poi il buio più totale. Ma può capitare a tutti una serata storta. Questo discorso vale per tutti i calciatori del Napoli.

Napoli-Milan 0-4

Top 3 Milan:

Leao 8 Partita superba dell’esterno portoghese. Segna due gol da autentico campione. Fantasia, dribbling, velocità e tecnica, mostra tutto il meglio del suo repertorio. Se riesce ad essere continuo, può davvero diventare un grandissimo campione.

Diaz 7,5 Serve l’assist a Leao e segna lo 0-2 da autentico trequartista di classe , con un bello stop e una bella conclusione (seppur deviata). Da esterno destro rende sempre meglio.

Saelemaekers 7 Mai miglior cambio fu più azzeccato. Entra benissimo al posto di Diaz e realizza un bel gol dopo una grandissima serpentina in mezzo a 4.

Il Napoli, questa sera, sbaglia tutto. Ma ci può stare, 3 sconfitte in 28 giornate sono un rullino da grandissima squadra. Il Napoli vincerà lo scudetto ed è favorito a passare il turno in Champions League. Questa vittoria è vitale per il Milan, ora serve la continuità mancata per tutta la stagione.