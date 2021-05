Napoli: Maksimovic positivo al Covid-19, Koulibaly e Lobotka out circa 2 settimane

Tornano i problemi per Gattuso che dopo il deludente pareggio contro il Cagliari, dovrà rinunciare ad alcuni dei suoi uomini per le prossime partite decisive per la corsa Champions

Uno dei problemi principali della stagione del Napoli è stato la mancanza di numerosi uomini nei momenti più importanti. Dopo il recupero di questi e il ritorno della rosa al completo, la squadra Campana ha ripreso a correre fino al pareggio con il Cagliari di domenica. Ora però sorgono nuovi infortuni visto che Gattuso dovrà rinunciare a Koulibaly, Maksimovic e Lobotka per almeno le prossime due partite.

Mentre il centrocampista slovacco non è una grande perdita vista la lontananza fin da subito rispetto alle rotazioni dell’allenatore calabrese, i due centrali difensivi sono un’assenza pesantissima. Koulibaly in particolare è il comandante della difesa azzurra e proprio ora che sembrava tornato al top deve fermarsi per un problema muscolare; salterà sicuramente lo Spezia della prossima giornata e probabilmente anche la partita successiva.

Maksimovic è sembrato, durante la stagione, il compagno più affidabile del senegalese e anche lui, positivo al Covid-19, non potrà dare il suo contributo; ovviamente non si possono stimare i tempi di recupero, il Napoli deve solo sperare in una veloce negativizzazione.

Mentre il calendario favorisce i partenopei, assenti big match, lo stesso non si può dire per il capitolo infortunati che sono un fattore importante nella travagliata stagione di Gattuso.

