Napoli-Liverpool, prepartita Spalletti: “Se Osimhen risponderà positivamente all’allenamento, potrà giocare. Domani bisogna provare a vincere”

Alla vigilia del match di mercoledì sera tra Napoli e Liverpool, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita.

Mercoledì toccherà al Napoli esordire in Champions League e l’avversario sarà il Liverpool. Inizia male, però, l’avventura europea per Luciano Spalletti. Il tecnico, infatti, ha subito una frattura alla clavicola e nella notte è stato anche operato. Sta bene ma dovrà portare un tutore. Tutto questo, però, non comprometterà la presenza in una delle notti più importanti per il Napoli che ritorna nell’Europa che conta.

L’apporto dei tifosi, in un Maradona che è sold out, sarà fondamentale anche per i giocatori. Spalletti potrebbe fare a meno di Lozano, uscito dolorante dal match contro la Lazio, e forse anche di Osimhen. Il nigeriano ha avuto un fastidio e per lui ci sarà un allenamento differenziato. Se la risposta sarà positiva, potrebbe giocare dal primo minuto.

Domani sera servirà la miglior partita, anche più di quella dell’Olimpico. I giocatori si allenano bene e bisognerà mettercela tutta. Alla domanda se firmerebbe per un pareggio, Spalletti ha risposto che non serve andare in campo per raccogliere i complimenti ma per vincere anche se di fronte c’è un Liverpool che è una squadra che sfrutta i continui cambi di gioco.

In attacco hanno la qualità di due grandi quali Salah e Diaz. Giocano molto sulle linee laterali e questa potrebbe essere la chiave di volta importante per poter cercare di sfruttare la partita. Sono una squadra temibile, nonostante l’inizio zoppicante in Premier League. I giocatori ce la metteranno tutta ed il Napoli spera di iniziare nel migliore dei modi il proprio girone.