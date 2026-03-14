Napoli – Lecce Diretta Tv e Streaming Live Serie A 29° Giornata

Dove vedere Napoli – Lecce in Diretta Tv e Streaming Live, 29° Giornata Serie A, Sabato 14 Marzo ore 18:00.

Il Napoli campione d’Italia in carica torna in campo sabato sera allo Stadio Diego Armando Maradona per affrontare il Lecce in una partita importante per la corsa alla Champions League. Gli azzurri, ormai fuori dalla lotta per lo Scudetto, devono difendere il proprio posto tra le prime quattro della Serie A, con diverse rivali pronte ad approfittare di eventuali passi falsi.

La stagione del Napoli non ha replicato il trionfo dell’anno precedente e la difesa del titolo può ormai considerarsi sfumata. Tuttavia, l’obiettivo minimo resta la qualificazione alla prossima Champions, motivo per cui la squadra partenopea dovrà mantenere il vantaggio sulle dirette concorrenti nelle ultime settimane di campionato.

Di fronte ci sarà un Lecce in crescita, che nelle ultime giornate ha ottenuto risultati importanti allontanandosi dalla zona retrocessione. La formazione salentina sta attraversando il miglior momento della propria stagione e proverà a sfruttare l’entusiasmo per mettere in difficoltà i padroni di casa.

La sfida del Maradona si preannuncia quindi delicata: il Napoli cerca punti fondamentali per consolidare la posizione in zona Champions, mentre il Lecce vuole proseguire la sua risalita in classifica e mettere ulteriore distanza dalla zona calda della Serie A.

Probabili Formazioni di Napoli – Lecce:

Napoli (3-4-2-1): Meret, Olivera, Buongiorno, Beukema; Spinazzola, Anguissa, Gilmour, Politano; Alisson Santos, Elmas; Hojlund. All. Conte

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Ndaba; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco.

Guarda Napoli – Lecce in Diretta su DAZN.

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Dove vedere Napoli – Lecce in Diretta TV e streaming:

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La sfida Napoli – Lecce di Sabato 15 Marzo alle ore 18:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Napoli – Lecce su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Napoli:

Attualmente al terzo posto in Serie A, il Napoli ha ormai lasciato a Inter e Milan la lotta per lo Scudetto, concentrandosi invece sull’obiettivo di conquistare un posto nella prossima Champions League.

La squadra guidata da Antonio Conte, alle prese con diversi infortuni in rosa, è distante dalla vetta occupata dall’Inter, ma mantiene un prezioso vantaggio di cinque punti sul Como, quinto in classifica, quando mancano ancora dieci giornate alla fine del campionato.

Nell’ultimo turno gli azzurri hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva per 2-1, superando il Torino grazie alle reti dell’ex granata Eljif Elmas e del giovane talento Alisson Santos. Un successo che ha rafforzato la posizione del Napoli nella corsa europea.

Contro il Lecce, i partenopei cercheranno ora di ottenere tre vittorie di fila in Serie A per la prima volta in questa stagione, oltre ad allungare la lunga serie positiva nelle partite casalinghe di campionato.

Il Napoli è infatti imbattuto da 24 partite interne in Serie A, la striscia attiva più lunga tra i club dei cinque principali campionati europei. Un dato che sottolinea la solidità degli azzurri al Maradona, nonostante le recenti sconfitte casalinghe in altre competizioni, contro Chelsea in Champions League e Como in Coppa Italia.

I precedenti recenti contro il Lecce nello stadio napoletano, però, invitano alla prudenza: prima della sfida di questo weekend, il Napoli ha infatti vinto solo una delle ultime quattro partite casalinghe contro i salentini. Una statistica che rende la sfida ancora più interessante in chiave Serie A.

Come arriva il Lecce:

Il Lecce arriva alla sfida contro il Napoli con precedenti recenti poco favorevoli. Dopo la sconfitta per 1-0 nella gara d’andata di ottobre, i salentini non sono riusciti a segnare nelle ultime cinque partite contro gli azzurri, perdendo inoltre gli ultimi tre confronti con lo stesso risultato.

Nonostante le statistiche sfavorevoli, la formazione pugliese si presenta al Maradona con maggiore fiducia grazie ai risultati ottenuti nelle ultime settimane. La squadra guidata da Eusebio Di Francesco ha infatti conquistato una vittoria fondamentale nello scontro diretto per la salvezza contro la Cremonese.

Il match della scorsa giornata si è concluso con un finale molto discusso: la Cremonese si è vista annullare un gol nel finale e non ha ottenuto un calcio di rigore che avrebbe potuto cambiare il risultato. Grazie a quel successo, il Lecce è riuscito a uscire dalla zona retrocessione.

I giallorossi hanno ora vinto tre delle ultime cinque partite di Serie A, lo stesso numero di successi ottenuti nelle precedenti diciassette giornate. Un miglioramento legato soprattutto alla ritrovata efficacia offensiva, dopo un periodo in cui la squadra faticava a concretizzare le occasioni create.

Curiosamente, nonostante la posizione delicata in classifica, il Lecce occupa il 12° posto nella graduatoria difensiva della Serie A, segno di una certa solidità nella propria metà campo. Il problema principale è stato spesso la scarsa precisione negli ultimi metri.

Dopo aver scavalcato la Cremonese e abbandonato il terzultimo posto, l’obiettivo dei salentini sarà ora restare fuori dalla zona retrocessione. Tuttavia, la trasferta contro il Napoli rappresenta una delle sfide più difficili della stagione.

Pronostico di Napoli – Lecce:

Il Napoli non è più la squadra dominante e impermeabile della scorsa stagione. Gli azzurri arrivano alla sfida dopo 10 partite consecutive senza clean sheet, segnale di una difesa meno solida rispetto al passato.

Nonostante questo dato, la formazione di Antonio Conte parte comunque nettamente favorita contro il Lecce. L’attacco dei salentini, spesso poco incisivo, potrebbe infatti faticare a creare reali pericoli allo Stadio Diego Armando Maradona.

Il Lecce arriva sì da un periodo positivo, con alcuni risultati importanti nella corsa salvezza, ma la trasferta di Napoli rappresenta un ostacolo molto impegnativo. Inoltre, gli azzurri potrebbero beneficiare del ritorno di alcuni giocatori chiave dopo gli infortuni, fattore che aumenta la qualità della rosa a disposizione del tecnico.

Per questi motivi, il Napoli ha buone possibilità di tornare alla vittoria e consolidare la propria posizione nella zona Champions League della Serie A.

Pronostico finale: Napoli 2-0 Lecce.