Napoli-Lazio: dove vederla in Tv- diretta Streaming, formazioni e orario 22-04-2021

Dove vedere Napoli-Lazio, posticipo della 32° Giornata di Serie A, giovedì 22 Aprile alle 20:45. La partita Napoli-Lazio sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go e Now TV.

Reduce dal pareggio di domenica sera contro l’Inter di Antonio Conte, il Napoli di Gennaro Gattuso si appresta ad ospitare, al Diego Armando Maradona, nel posticipo della 32° giornata di campionato di Serie A, la lanciatissima Lazio di Simone Inzaghi che giunge in Campania da una striscia di 5 vittorie consecutive che la collocano attualmente al 6° posto in classifica a quota 58 punti, con 2 lunghezze di ritardo proprio dai partenopei e solo 4 in meno della Juventus attualmente 4° e quindi in zona Champions. Insieme a Roma-Atalanta, che si disputerà sempre giovedì, ma alle 18:30, quello tra azzurri e biancocelesti è sicuramente il big match di questo turno di campionato.

Napoli-Lazio, 32° giornata Serie A 22-04-2021.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Lazio

Per quanto riguarda le formazioni, Gattuso dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Meret in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Bakayoko con Politano, Zielinski ed Insigne sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Mertens.

Inzaghi, che non siederà in panchina a causa del Covid-19, dovrebbe invece optare per il suo classico 3-5-2. Reina quindi in porta con, a fargli da schermo, Patric, Radu ed Acerbi. Centrocampo a cinque con Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto e Marusic. In attacco la coppia formata da Correa e Immobile.

Probabili formazioni Napoli-Lazio

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, L. Insigne; Mertens.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Come vedere Napoli-Lazio in Diretta Tv e Streaming

Partita: Napoli-Lazio

Data: giovedì 22 aprile 2021

Orario: 20:45

Canali Tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251

Streaming: Sky Go, Now Tv

Napoli-Lazio sarà visibile, a partire dalle 20:45, su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Via streaming invece, il match tra partenopei e capitolini sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Lazio

La radiocronaca di Napoli-Lazio sarà disponibile, a partire dalle 20:45, su Rai Radio Uno e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Lazio sono complessivamente 158 (135 in Serie A, 21 in Coppa Italia, 2 in Serie B) con un bilancio che dice 58 vittorie degli azzurri, 49 dei biancocelesti e 51 pareggi. 205 i gol segnati dai partenopei, 187 quelli messi a referto dai capitolini.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale ovviamente alla gara d’andata, giocata all’Olimpico lo scorso 20 dicembre, terminata 2-0 in favore degli uomini di Simone Inzaghi. L’ultimo match in terra campana è invece Napoli-Lazio 3-1 del 1° agosto 2020 (Serie A 2019-2020). La Lazio non vince a Napoli dal 2-4 del 31 maggio 2015 (Serie A 2014-2015), mentre l’ultimo pareggio risale all’1-1 del San Paolo datato 5 novembre 2016 (Serie A 2016-2017).

Migliori Bookmakers AAMS